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Akbank ile E-Bursum'dan öğrenciler için işbirliği

Akbank, burs sistemini demokratik bir modelde öğrencilere sunma hedefiyle yüzbinlerce gence ulaşan sosyal girişim platformu E-Bursum ile iş birliği yaptı. Proje kapsamında Eylül ayından itibaren gençlerin eğitim burslarına kolayca ve tam zamanında erişimi Akbank aracılığıyla sağlanacak.

Akbank ile E-Bursum'dan öğrenciler için işbirliği

Türkiye’nin en büyük burs platformu E-Bursum ile Akbank gençler için bir araya geldi. Sürdürülebilir değer yaratmaya odaklanan Akbank, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla kurulan bir sosyal girişim olan E-Bursum ile üniversite öğrencilerine ihtiyaç duydukları her alanda destek verecek. Akbank, E-Bursum platformu ile iş birliği çerçevesinde gençlere etkin bir dijital platform üzerinden ulaşarak burs alırken veya öncesinde banka hesabı olmayan gençler için dijital kanallardan hızlı hesap açma imkanı sağlayacak.

Akbank, burs sağlayan yüz dolayında kurumun bursiyerlere ödeme işlemlerine aracılık etmenin yanı sıra Akbank Akademi aracılığıyla gençlere öğrencilikten iş hayatına kadar geçen sürede, yapay zeka, inovasyon, tasarım gibi geleceğin yetkinlikleri ile ilgili eğitimler ve atölyeler düzenleyecek. Ayrıca staj, işe alım, geleceğin çalışma modelleri gibi alanlarda destek olunması ve gençlerin kendilerine uygun fırsatları değerlendirmeleri hedefleniyor

Bu iş birliği ile yarım milyondan fazla gence ulaşmayı hedefliyoruz.

Türkiye’de banka hesabı bulunmayan genç nüfusa ulaşabilme odağıyla yola çıkan Akbank’ın E-Bursum ile ortak projesi, finansal kapsayıcılık ve sürdürülebilir iş modeliyle dikkat çekiyor.

Projeyle ilgili bir açıklama yapan Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa, platforma kayıtlı yarım milyondan fazla gence ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, “Akbank olarak E-Bursum sosyal girişimini destekleyerek gençlerin eğitim hayatında kalıcı bir fark yaratmayı hedefliyoruz. Eğitim alanında bir sosyal girişim ile iş birliği yaparak sosyal fayda odağıyla kurumsal fırsatların gençlerle buluşturulmasını amaçlıyoruz” diye sözlerini sürdürdü.

Akbank ayrıca, iş birliği kapsamında burs veren vakıf ve derneklere talep etmeleri doğrultusunda toplu ödeme sistemleri entegrasyonu da yapabilecek.

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