Almanya'da, okuyabileceğiniz, geleceğin 5 mesleği Günümüzde gelişen teknoloji, insanların bazı ihtiyaçlarını karşılaması için farklı yöntemleri de beraberinde getiriyor. Son yirmi yılda günlük hayatımıza yerleşen yenilikler üzerine düşündüğümüzde, önümüzdeki yirmi yılda ne gibi yeniliklerle karşılaşacağımız hayal gücümüzün bile ötesine geçebiliyor.



Almanya’ya üniversite eğitimi için gönderdiği 3 binin üzerindeki öğrencinin tüm süreçlerine rehberlik ettiklerini ifade eden Euroversity Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı Kurucusu ve Eğitim Danışmanı, Hukukçu Özlem Çelik, şunları anlattı:



“Almanya’da üniversite eğitimi almak ücretsizdir. Dünyanın en prestijli devlet üniversitelerinde eğitim alırken, diğer yandan çalışma hakkınız da bulunuyor. Biz, Almanya’ya üniversite eğitimi için gönderdiğimiz öğrencilerimizin, okul seçiminden mezun oluncaya kadarki tüm aşamalarına rehberlik ediyoruz. Almanya gibi teknolojiyi en verimli şekilde kullanan ülkeler, uzun vadeli planlamalarını neredeyse her sektörde daha verimli çalışabilmek üzerine yapıyor. Üniversite öğrencisi adaylarının da bu uzun vadeli planların hayata geçirilmesi sırasında aktif rol oynayabilecekleri pozisyonlara gelebilmek için doğru bölüm tercihi yapmaları, geleceklerini doğrudan etkileyecek hayati bir karardır” dedi.



1-Enerji Mühendisliği:

Küresel ısınma, su kaybı gibi dünya nüfusunun tamamını etkileyen sorunlara dikkat çeken ülkelerin başında Almanya gelmektedir. “Enerji yoktan var edilemez, var olan enerji de yok edilemez, sadece bir şekilden diğerine dönüşür.” İnsanoğlundan bile eski olan bu kanun, dünyanın var oluşundan bugüne kadar geçerliyse, önümüzdeki yüz yıllar boyunca da aynı geçerlilikte olacaktır. Rüzgar enerjisini, elektrik enerjisine dönüştürmek ya da benzinin yanmasından doğan ısı enerjisinin taşıtlar için hareket enerjisine dönüştürmek bu geçerliliğin en somut kanıtlarıdır. Enerji mühendisleri, bu gibi dönüşümleri nasıl daha az masraflı ya da daha hızlı gerçekleşebileceği üzerine çalışır. Dünya genelinde her geçen gün artan nüfusun elektrik, ısınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bunun gibi gelişimlere her zaman ihtiyaç olacaktır. Tam bu noktada, enerji mühendislerinin gelecekte hayatımızı iyileştimek için ne kadar önemli bir role sahip oldukları ortaya çıkmaktadır.



2-Havacılık ve Uzay Mühendisliği:

Neredeyse her gün uzaya fırlatılan uydularla ilgili yeni bir haber okumaktayız. Şimdiden uzayda yeni yaşam alanları üretebilmek veya yeni enerji kaynakları bulabilmek için ciddi anlamda çalışmalar yapılmaktadır. Belki de elli yıl sonra, bunlara mutlaka ihtiyacımız olacağı üzerine akademisyenler tarafından tartışmalar yapılmaktadır. Ayrıca telefon, internet, televizyon gibi artık günlük hayatımızda sıradanlaşan şeyler bile işlevselliğini uzaydaki uydulardan aldıkları sinyaller sayesinde sağlamaktadır. Tam olarak farkında olmasak bile, teknolojinin gelişmesinde uzay biliminde yaşanan yenilikler doğrudan etki etmektedir. Uçsuz bucaksız bu boşluğun hala %5’nin keşfedildiğini göz önünde bulundurduğumuzda, önümüzdeki yıllarda uzay mühendisliğinin potansiyelinin ne kadar önemli olduğunu fark etmemiz için yeter de artar bile.



3-Satış ve Pazarlama (Marketing):

Tüm kurumsal firmaların en önemli departmanları, tartışmasız satış ve pazarlama departmanlarıdır. Çünkü bir ürün veya hizmet ne kadar kaliteli olursa olsun, tüketiciler bu ürünü kullanmadan veya bu hizmetten faydalanmadan kalitesini fark edemez. Bunun için de öncelikle tüketicilerin bu ürünleri veya hizmetleri satın alması gereklidir. Mevcut düzende ekonominin kendini döndürmesi için sürekli alım-satım olması gerekliliklerden biridir. Bundan dolayı, satış ve pazarlama tekniklerinin de sürekli geliştirilmesi gereklidir. Çünkü insanlar var oldukça hayatlarını iyileştirmek için sürekli bir şeyler satın alacaklardır. Bu da satışın ve pazarlamanın sürekli var olacağı anlamına gelir. Bu alanda, altyapısını sağlam oluşturan ve işini doğru yapan herkes, hiçbir zaman işsiz kalmayacak veya kariyerinin geleceği hakkında kaygılanmayacaktır.



4-Yazılım Mühendisliği:

Bundan 10-15 yıl geriye gittiğimizde birçok öğrencinin hayali bilgisayar mühendisi olmaktı. Ancak gelişen teknoloji ile beraber yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliğinin önüne geçti. Çünkü eskiden sadece bilgisayarlarla yapabildiklerimizi hatta daha bile fazlasını, şimdi akıllı telefonlarla, tabletlerle hatta kol saatleriyle bile yapabiliyor olmamız tamamen geliştirilen yeni yazılımlar sayesinde gerçekleşti. Artık birçok hizmete, akıllı telefonlarımızda yüklü olan uygulamalar sayesinde kolaylıkla erişebiliyoruz. Bu uygulamaların kullanımları her ne kadar kolay gibi görünse de, geliştirilmesi için yeteneğin yanında birinci sınıf bir eğitim de gerekmektedir. Sadece akıllı telefonlarımızda değil; ulaşım, enerji, lojistik ve daha birçok sektörün bizlere daha iyi hizmet verebilmesi için de yazılım mühendisleri sürekli yeni programlar geliştirmektedir. Teknolojinin hayatımızdaki yeri arttıkça, yazılım mühendislerinin de çalışma alanı genişleyecektir.



5-Makina Mühendisliği:

Almanya denince akla ilk gelen meslek olan makine mühendisliğine değinmeden bu yazımızı bitiremezdik. Tartışmasız bu alanda dünyada en iyi konumda olan Almanya, hem kendi ihtiyacını, hem de birçok ülkenin makina ihtiyacını karşılamaktadır. Beyaz eşyadan otomotive, mobilyadan gıda ürünlerine, temizlik malzemelerinden tekstil ürünlerine kadar, neredeyse her şey fabrikalarda makinalar yardımıyla üretilir ve kullanıma hazır hale getirilir. Yani herhangi bir ürünün üretimi devam ettikçe, makina mühendisliği mesleği yok olmayacaktır. Her ürün yıllar içinde geliştirilmek zorunda olacağından, bunların üretiminde kullanılan makinalar da geliştirilmek zorundadır. Makina olmadan üretim olmayacağı, üretim olmadan da ihtiyaçlarımızın karşılanmayacağı bir gerçektir. Bu bağlamda, Almanya'daki üniversitelerden alınacak Makine Mühendisliği diplomasının, değerli bir kazanç olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.