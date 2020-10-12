“Askıda Çözüm”

Yeni nesil eğitim platformu olan ‘’Sorun Var mı?’’ sayesinde öğretmenler ve öğrenciler online olarak mekân ve zaman kısıtlaması olmadan buluşabiliyorlar. Akıllı tahta, tablet, bilgisayar ve cep telefonlarından hiçbir ek sistem ve aplikasyona gerek olmadan erişilebilen bu sistemin kullanımı da oldukça pratik. Alanında yetkin branş öğretmenleriyle online birebir ders ve soru çözüm imkânı sağlayan platform, aynı zamanda rehber öğretmenler ve kariyer danışmanları ile ulusal boyutta meslek ve bölümler hakkında gelecek danışmanlığı hizmeti de veriyor. Öğrencilerin aklındaki tüm sorulara cevap vererek, onları yetenek ve becerilerine uygun oldukları bölüm ve üniversiteler hakkında bilgilendiriyor.

Artık veliler, öğretmenler ve öğrenciler her konuda daha bilinçli. Ülkemizde eğitimle ilgili her türlü gelişmeyi yakından takip eden bilinçli bir kitleye sahibiz. Eğitim kurumları da kendilerini geliştirmek adına teknolojik tüm imkanlarını öğrencilere sunuyor.

Bu seferberlikte teknolojik mağduriyetleri dolayısıyla geride kalan kurumların, uzun ömürlü olamayacakları ise aşikâr. Sorun Var mı? en makul şekilde ihtiyacı olan eğitim kurumlarına yazılımını kuruma özel entegre edebilecek alt yapıyı da geliştirdi. SorunVarmi.com platformu kurumların başarısını, gözle görülür bir şekilde arttıracaktır.

Ülkemizin eğitim alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilmiş olan bu platform kurumsal kullanımının yanında bireysel kullanımı da açık haliyle şimdiden öğrencilerin ve öğretmenlerin gözdesi olmuş durumda.

Girişimin Kurucusu ve projenin Direktörü olan Zeynep Soyupak, bu projenin odak değerini şu sözleriyle açıklıyor: “Biz gençliğe gönül verdik. Tüm iş gücümüzü eğitimden kariyere geçiş yolunda gençlerimizin yanı başlarında olmaya adadık. Çok inandığımız bir şey var ki; sahip olduğumuz zekâ, merak ve yaratıcılık sunduğumuz olanak ile birleştiğinde, yeni nesil içindeki tüm cevheri ortaya daha kolay çıkarıp doğru alanlarda kendini gerçekleştirecek.”

Proje kapsamında, salgın hastalık, afetler gibi olağanüstü hallerde yaşanan aksaklık, yetersizlik ve mağduriyetler, maddi yetersizlikler, kaynaklara erişim zorlukları, verimsizlik, psikolojik baskılar, ders çalışmanın sevilmemesi, zaman sıkıntısı, yetkinlik ve yatkınlıkların keşfedilememesi, istenmeyen bölümde okunması, bilinçsiz tercih süreçleri gibi sorunları bertaraf edebilmeye destek olmak adına öğretmen ve öğrencileri buluşturan bir alt yapı sistemi kurgulandı.

Projeyi geliştirirken zaman ve mekândan bağımsız, öğrencilerin sorularını öğretmenlere gönderebildiği, öğretmenin ise çözümü ister telefonundan ister tabletinden ister akıllı tahtadan yapabildiği, çözülen tüm soruların, ders, konu ve seviye bazında kategorilere ayrılıp istenilen her yerden izlenebildiği yeni nesil bir soru çözüm platformu yazılımı ile yola çıkıldı.

Eğitim sektörünü dijitale dönüştüren, yeni nesil bir öğrenim platformu sunan, öğrencileri Türkiye’deki tüm branş öğretmenleri ile buluşturan doğru meslek ve üniversite/bölümleri keşfetmelerinde rehberlik eden ulusal fayda sağlayan bir yazılım projesi olarak geliştirilme sürecine devam ediyor.

Proje, 3 ana başlıkta hizmet veriyor:

1-Yeni Nesil Soru Çözüm İmkanları: Sorunvarmi.com öğrencilerin akıllı cihazlarla öğretmenlere soru gönderebildiği, öğretmenlerin sorunun çözümünü akıllı cihazlardan yaptığı, öğrencilerin gelen sesli ve animasyonlu anlatımlı cevapları istediği her yerde izleyebildiği bir soru çözüm teknolojisidir.

2-Birebir Online Etkileşimli Ders Seansları: Sorunvarmi.com alanında yetkin branş öğretmenleri tarafından birebir seans yöntemiyle verilen etkileşimli online görüşme altyapısını sunar.

3-Gelecek Rehberliği ile Kariyer Danışmanlığı: Öğrencilerin kariyer planlamasına yardımcı olabilmek adına rehber öğretmenler ve kariyer danışmanları ile doğru üniversite, doğru bölüm, doğru meslek ve doğru beceri yönetimi seçimlerinde yönlendirici, destekleyici nitelikte online danışmanlık hizmetleri verir.

3-Eğitim Yönetim Paneli: Online sınav, proje yönetimi, öğrenci durum takibi ve değerlendirmelerin yapılabildiği panel eğitim kurumlarının ihtiyacını karşılamak üzere kuruluyor.

Sorun Var mı? projesi, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasından 5 amaca hizmet etmeyi misyon edindi. 4 numaralı Nitelikli Eğitim, 8 numaralı İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, 10 numaralı Eşitsizliklerin Azaltılması, 16 numaralı Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar ile 17 numaralı Amaçlar için Ortaklıklar maddeleri doğrultusunda hizmetlerini geliştiriyor.

“Askıda Çözüm”

Online eğitim teknolojilerinin en kapsamlısı olan “Sorun Var mı?”, yeni dönemde öğrenme sürecini destekleyerek öğrencilerin bir dokunuş kadar yakınında olacak. Tüm akıllı cihazlarda çalışan Sorun Var mı?, öğrencilerin stressiz şekilde sınavlara hazırlanmaları için çözüm yöntemi merak edilen soruların gönderildiği yardımcı bir platform.

Ayda 50 soru sorma hakkı ile Haziran 2021'e kadar "Sorun Var mı?" Askıda Çözüm ile gelecek nesilin yanında olacağını anlattı. “Bir öğrenciden binlerce öğrenciye kadar destek olmak da sizin elinizde. Destek olmak istediğinizde size ulaşmamız için mesaj bırakmanız yeterli.” diyerek eğitim alanındaki hayırseverlere çağrıda bulundu.

“Sorun Var mı?” Avantajları:

Öğretmen ve öğrencilere kategori ve seviye bazlı kişisel soru ve çözüm bankasının oluşturulması

Gelecek neslin tercihlerinin belirlenmesi; «big data» oluşturulması

Türkiye’nin zekâ, yetenek ve mesleki eğilim haritalarının çıkarılabilmesi

Üniversitelerin tanıtımlarını yapabilecek ortak ulusal bir platform olması

Emekli veya atanamayan öğretmenlerin aktif ve deneyimleriyle yararlı olabilmesi imkânı

Okulların salgın veya doğal afetten dolayı tatil edilebilmesinin sıkıntı yaratmayacak olması; online olarak derslerin ve tüm yönetim sürecinin devam edebilmesi.

“Sorun Var mı?” Sistemin Misyonu:

Öğrencinin olabildiğince büyük kısmına ulaşarak bilinçli tercihler yapılmasına aracı olabilmek.

Yeni neslin daha hızlı ve verimli soru çözebilmesi sayesinde puan ve sıralamalarında gerçek kapasitelerini gösterebilmelerine yardımcı olabilmek.

Ebeveynlerin denetiminde sistem kontrolü sunmak.

Öğrencinin yeteneğine göre bölüm seçimi yapmasında gelecek rehberliği sunmak.

Ders çalışmayı, soru çözmeyi daha eğlenceli ve pratik hale getirerek öğrencileri çalışmaya motive etmek.

“Sorun Var mı?” Özellikleri:

Öğrenciler istedikleri zaman ve istedikleri mekânda tercih ettikleri akıllı cihazla sisteme giriş yapabilirler. SorunVarmi.com zamandan ve mekândan bağımsız çalışır.

Tüm akıllı cihazlarla uyumludur. Ek yazılımlara ya da aplikasyona gerek duymaz.

Öğrencilerin soruları alanında uzman öğretmenler tarafından çözülür; sisteme soru çözüm editörü sayesinde çizim ve sesli anlatımlı video tekniği ile aktarılır.

Animasyon video tekniğiyle çözülen bu sorular ders, konu ve seviye bazında kategorilere ayrılır.

Bu algoritma kişiye özel ve etkileşimli geri dönüş sağlar.

Platform kariyer kılavuzu olarak da hizmet verir.

“Sorun Var mı?” Hedef Kitle ve Paydaşları:

Öğretmen ve öğrencileri başta buluşturuyor olsa da kapalı devre eğitim sistemlerine dahil etmek isteyen okullar/ eğitim kurumu sahipleri & yöneticileri, öğrencilerin bu sistemi kullanmasını teşvik edecek, benimseyecek olan aileleri, eğitime ve yeni nesillere destek olmak isteyen vizyonerler, sponsor firmalar ve dernekler ile iş birliği yapmak isteyecek eğitim sektöründeki paydaşlar.

Sorun Var Mı? eğitimde dijital dönüşüm projesi olarak Wonder Workland Bilişim Eğitim Danışmanlık Tasarım Yayıncılık Ticaret Limited Şirketinin bir yazılım ürünüdür. İstanbul Ticaret Odası (İTO)’ya ait Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) Kuluçka ve İTÜ Çekirdek girişim destekleme programlarına dahil olmuş ve TUBİTAK’tan tanıtım desteği alan bir start-up oluşumdur.