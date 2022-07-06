AssisTT'ten Üniversite Öğrencilerine İş Fırsatı

Türk Telekom’un müşteri deneyimi şirketi AssisTT, çağrı merkezi sektörüne nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla kurduğu Çağrı Merkezi Okulu’nun kapılarını bu kez Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencilerine açıyor. İmzalanan protokol ile üniversitenin Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü başta olmak üzere sektöre ilgi duyan tüm öğrencilerine AssisTT Çağrı Merkezi Okulu’nda derslere katılma imkânı ile birlikte staj, yarı zamanlı çalışma, teknik gezi, mezuniyet sonrası da uygun kişilere işe alım fırsatı sunuluyor.

Yüzde yüz Türk Telekom iştiraki olarak Türkiye’nin alanında lider markalarına stratejik yol arkadaşlığı yapan AssisTT, Çağrı Merkezi Okulu projesi ile 15 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesini daha fazla öğrenciye aktarmak amacıyla yılın ikinci protokolünü Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜN) ile imzaladı. Protokol kapsamında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencilerine Çağrı Merkezi Okulu’nda derslere katılma imkânı ile birlikte staj, yarı zamanlı çalışma, teknik gezi, mezuniyet sonrası da işe alım fırsatı sunulacak.

‘Çağrı Merkezi Okulu’ ile öğrenciler sektöre bir adım önde başlayacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ile AssisTT Genel Müdürü Haktan Saran’ın katılımıyla çevrim içi gerçekleşen imza töreninde Saran bu protokolün, çağrı merkezi sektörü kapılarının üniversite öğrencilerine açılmasında önemli rol oynayacağını vurguladı. Saran, “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile imzaladığımız protokol kapsamında Çağrı Merkezi Okulumuzdan mezun olan öğrenciler; planlamadan işin teknolojisine, teknik bilgilerden bu mesleğin gerektirdiği yetkinliklerin kazanılmasına kadar birçok donanıma sahip olacak. Ayrıca bu sektörde çalışmak isteyen öğrenciler müşteri deneyim merkezlerindeki kariyer yolculuklarına mesleki açıdan gelişmiş olarak bir adım önden başlayacak” dedi.

Anadolu’nun en büyük işverenleri arasında yer almaktan gurur duyduklarını ifade eden Haktan Saran, müşteri deneyimi merkezinde çalışmanın çok fazla eğitim gerektirdiğini, bu amaçla 2019 yılında sektörde bir ilki gerçekleştirerek “Çağrı Merkezi Okulu” projesini hayata geçirmiş olduklarını hatırlattı ve sözlerine şöyle devam etti: “2021 yılı Brandon Hall Mükemmellik Ödülleri'nde ‘En İyi Yetkinlik ve Beceri Geliştirme’ kategorisinde altın ödülün sahibi olan Çağrı Merkezi Okulumuz ile öğrencilere kariyerlerine güçlü bir adımla başlama olanağı sunuyoruz.”

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ise sektörün öncü firmalarından biri olan AssisTT ile imzalanan protokolün üniversite ve öğrenciler açısından çok değerli olduğunu belirterek şunları söyledi: “AssisTT ile imzaladığımız Çağrı Merkezi Okulu protokolü sayesinde öğrencilerimize kişisel gelişim ve yönetimsel gelişimlerini bir adım öteye taşımaları için büyük bir fırsat sunuyoruz. Bunu yaparken de kendi sektöründe öncü bir firma ile ilerlememiz hem öğrencilerimize hem de üniversitemize büyük katkı sağlıyor. Çağrı Merkezi Okulu’ndan mezun olan öğrencilerimiz bu eğitimle sektöre daha hakim olurken AssisTT’te staj ve işe girme noktasında öncelik hakkına da sahip oluyor. Öğrencilerimize böyle bir fırsat sunabildiğimiz için çok mutluyum. Her iki taraf için iş birliğimizin hayırlı olmasını temenni ederim.”

AssisTT, Çağrı Merkezi Okulu kapsamında; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin yanı sıra Tokat Gaziosmanpaşa, Sivas Cumhuriyet, Samsun Ondokuz Mayıs, Düzce, Uludağ ve Selçuk Üniversitesi’yle iş birliği protokolleri imzalamıştı.

AssisTT Hakkında

Kasım 2007’de yüzde yüz Türk Telekom iştiraki olarak kurulan AssisTT; satış-pazarlama, yüz yüze hizmet, sosyal medya yönetimi ve gelir yönetimi alanlarında çok kanallı müşteri deneyimi çözümleri sunmaktadır. Türkiye genelinde 2022 yılı ilk çeyrek sonu itibarıyla 15 bine yakın çalışanıyla çözüm sunan AssisTT, 15 yıllık tecrübesinin yanı sıra, sektörlere özel teknolojik çözümleriyle müşterilerine katma değer yaratarak eşsiz bir deneyim yaşatmayı hedeflemektedir.