Aydın Doğan Vakfı, başarılı kızları Datça'da buluşturuyor

15-21 Haziran tarihleri arasında düzenlenen kampta vakfın bursiyeri olan 25 genç kız; liderlik, proje geliştirme, kişisel gelişim eğitimleri, sanatsal ve sportif faaliyetleri içeren atölyelerle keyifli vakit geçirirken kendilerini geliştirme fırsatı da buluyor.



Kız çocuklarının eğitimi odağında kapsamlı çalışmalar yürüten Aydın Doğan Vakfı, Türkiye’nin pek çok ilinden kız öğrencilere verdiği burslarla eğitimlerine maddi yardım sağlamakla birlikte, kişisel gelişimlerine destek olacak etkinliklere de imza atmaya devam ediyor. Vakfın bu amaçla hayata geçirdiği çalışmalardan biri olan “Genç Liderler Yaz Kampı”, Türkiye’nin farklı illerinden 25 başarılı kız öğrencinin katılımıyla Datça’da düzenleniyor.



Başarılı kızların bir hafta süresince güne yoga ile başlayarak çeşitli sanatsal ve sportif faaliyetlere katılma fırsatı buldukları kampta, ayrıca öğrencilerin güçlü ve zayıf yanlarını keşfederek sorunlarla baş etme yöntemleri üzerine konuşacakları ‘Liderlik’; Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği konusunun ele alınacağı ‘Proje Geliştirme’ ve gençlerin ihtiyaç duyduğu alanlar göz önüne alınarak hazırlanan ‘Kişisel Gelişim’ atölyeleri düzenleniyor.



Kampa katılan genç kızlar, alanında uzman kişilerden CV hazırlama, mülakat ve sunum teknikleri, etkili iletişim seminerlerinin yanı sıra sanatla iç içe bir ortamda el sanatları atölyelerine de katılıyorlar.



Kişisel gelişim ve kariyer konularında önemli eğitim ve atölyelere katılacak başarılı kızlar aynı zamanda bu atölye çalışmalarında toplumsal fayda yaratacak çeşitli projeler geliştiriyorlar. Aydın Doğan Vakfı Genç Liderler Yaz Kampı süresince kampa katılan genç kızların geliştirdikleri projelerin uygulamaya geçirilmesi sürecinde de öğrencilere destek veriyor.



“Sen de Yapabilirsin”, “Kelebek Etkisi” ve “Farkında Ol” ile başarıya devam





Genç Liderler Yaz Kampı’na 2017 yılında katılan genç kızların girişimiyle başlatılan ve lise öğrencisi kızların özgüven kazanmalarına destek olan “Sen de Yapabilirsin” sosyal sorumluluk projesi bu yıl da devam ediyor. Bu yıl ayrıca 2018 yılı Genç Liderler Yaz Kampı sürecinde geliştirilen “Farkında Ol” ve “Kelebek Etkisi” projelerinin de tanıtımı yapılacak.



“Farkında Ol” projesinde ortaokul düzeyindeki çocuklara meslek seçimi konusunda bilgi vererek, mesleklerin cinsiyetten bağımsız olduğunu, kendilerine güvenmenin ve azimle çalışmanın başarıya ulaşmak için önemli olduğunu anlatmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek için çalışmalar gerçekleştirilirken, “Kelebek Etkisi” projesinde ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Sevgi Evlerinde kalan lise çağındaki genç kızların üniversite eğitimlerine devam etme konusundaki motivasyonlarını artırmak ve bölüm seçimi, meslek tanıtımları konusunda bilgi vermek amacıyla çalışmalar gerçekleştirilmektedir.



Aydın Doğan Vakfı Geleceğin Güçlü Kadınlarına Yatırım Yapıyor



Okuyan kızların eğitim hayatının her aşamasında onlara destek olmayı hedefleyen Aydın Doğan Vakfı, üniversitelerin mühendislik ve hukuk fakültelerini yüksek puanla kazanan başarılı lisans öğrencileri ile BBOG yurtlarında kalmış ve üniversite giriş sınavında lisans bölümlerine yerleşmeye hak kazanmış kız öğrencilere burs desteği sağlıyor.



Vakıf aynı zamanda bursiyeri olan kız öğrencilerin kişisel gelişimlerine de destek olmak, onların vizyonunu geliştirmek ve iş hayatından örnekleri deneyimlemelerini sağlamak amacıyla Mentorluk Programı yürütüyor. Program kapsamında bursiyerler, Doğan Grubu yöneticileri ile bir araya gelerek onların deneyimlerinden faydalanma ve bu doğrultuda kariyer planlarını şekillendirebilme fırsatı buluyor.