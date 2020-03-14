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Bakan açıklamayı sosyal medyadan yaptı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs önlemleri kapsamında okulların tatil edilmesiyle birlikte açıklanan uzaktan eğitimle ilgili "Biz gerekli altyapıyı ulusal ölçekte sağladık; velilerimizin de katılımıyla eğitimi zenginleştireceğiz. Uzaktan eğitimle ilgili olarak tüm süreci hafta içi size simülasyonlar ile anlatacağız." dedi.

Bakan açıklamayı sosyal medyadan yaptı!
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından uzaktan eğitimle ile ilgili yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Öğrencilerimiz bugünden itibaren evdeler. Bir sonraki hafta uzaktan eğitim başlıyor. Ailelerimizin bizimle işbirliği içinde olmaları çok önemli. Biz gerekli altyapıyı ulusal ölçekte sağladık; velilerimizin de katılımıyla eğitimi zenginleştireceğiz.

Uzaktan eğitimle ilgili olarak tüm süreci hafta içi size simülasyonlar ile anlatacağız. Dersleri nasıl izleyeceğinizi, hangi kanallardan yayın alabileceğinizi, EBA'nın kullanımını örnek videolarla aktaracağız."DHA

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Milli Eğitim Bakanı Ziya SelçukUzaktan EğitimEBA
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