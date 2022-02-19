Başakşehir sağlıklı beslenmeye önderlik yapacak

“Sağlıklı Beslenen Bireyler ile Sağlıklı Türkiye ” başlığı ile uygulanan projeye önderlik edecek olan Başakşehir Belediyesi kentin her köşesini bu etkinlikle ilgili bilgilendirme duyuruları ile donattı.

İlk etapta 10 bin aileye ulaşmayı hedefleyen proje eğitimleri 26 Şubat Cumartesi günü Şehit Selim Kiraz Bilgi Evi’nde Başakşehir halkı ile buluşacak.

Uzmanlar hastalıkların ana kaynağı olarak doğru beslenememek olduğuna dikkat çekerken, bilinçsiz beslenen bireylerde fiziksel ve zihinsel sorunların artmakta olduğu bilgisini paylaşıyor. Bu olumsuzluğun önüne geçmek ve sağlıklı beslenme farkındalığının arttırılması için yola çıkan Güvenilir Ürün Platformu ve Bee’o Propolis daha sağlıklı gelecek için kolları sıvadı. Halka açık başarılı sivil çalışmaları ile takdir toplayan Başakşehir Belediyesi ise projenin önderleri arasına girdi. 26 Şubat Cumartesi günü Şehit Selim Kiraz Bilgi Evi’nde gerçekleştirilecek anne çocuk sağlıklı beslenme eğitimleri ile Başakşehir halkı sağlıklı beslenme ipuçları ile donatılacak.

Doç.Dr. Engin Celep ve Dr.Aslı Elif Tanuğur Samancı’nın sunumları ile renklenecek eğitimlerde sağlıklı beslenme nedir ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları nasıl geliştirilir, temel besin öğeleri nelerdir ve hangi ürün gruplarından alınır, gebelikte ve 0-2 yaş arasında beslenme, okul öncesi dönemde çocuk beslenmesi, çocukluk ve ergenlikte ( 7-18 yaş) beslenme, menü planlama ve sağlıklı tarifler, gıda kaynaklı zehirlenmeler ve muhafaza yöntemleri gibi konu başlıklarına yer verilecek.



Tamamen ücretsiz olan eğitimler sonunda katılımcılara sertifika ve sürpriz hediyeler verilecek.

Eğitimler ile ilgili detaylı bilgiye www. guvenilirurunplatformu.com üzerinden ulaşabilir ve kayıt oluşturabilirsiniz.