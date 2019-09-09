Beykoz Üniversitesi’nde ‘Ek Tercih Günleri’ başladı

2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2019-2020 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri 5-11 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak.

Bu yıl ek yerleştirmede yükseköğretim kurumlarında 191 bin 140 kontenjan bulunuyor. Bunların 66 bin 974 lisans bölümlerinde, 124 bin 166’sı da önlisans bölümlerinde bulunuyor.



‘Uzmanlarımız, ailelerimizin ve öğrencilerimizin yanında’



Öğrencilerin eğitimlerine ara vermemesinin çok önemli olduğunu belirten ve ek yerleştirmede önemli sayıda kontenjan olmasının öğrenciler için büyük fırsat yarattığının altını çizen Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, “Öğrencilerin tam da bu gelişim çağlarındaki bir yılının çok önemli bir yeri var. Eğitimlerini sekteye uğratmadan devam ettirmeleri gelecek planları için en büyük motivasyon kaynağı. Bu yüzden ek yerleştirme fırsatını değerlendirebilirler. Doğru bir tercih ile yükseköğretimde istedikleri bir programa yerleşebilirler” dedi.



İlk 5 tercihe yüzde 25 tercih bursu



Ek yerleştirmede Beykoz Üniversitesi’ni tercih eden adaylara lisans ve önlisans programlarında burslu, yüzde 75 ve yüzde 50 indirimli kontenjanlar sunulduğunun da bilgisini veren Durman, öğrencilerin üniversitenin tercih uzmanlarından danışmanlık hizmeti alabileceklerini belirtti.



Öğrenciler ayrıca Beykoz Üniversitesi’nin yüzde 50 indirimli kontenjanlı bölümlerine ilk 5 tercihlerinde yer vermeleri ve yerleşmeleri durumunda yüzde 25 tercih bursundan da faydalanabilecek.



Hafta sonu da tercih yapılacak



Ek tercihlerin son günü olan 11 Eylül tarihine kadar ‘Ek Tercih Günleri’ düzenleyen Beykoz Üniversitesi, adayların seçecekleri üniversite ve bölüm ile hayatlarına yön vermelerinde destek olacak. Adaylar ve aileleri, Cumartesi ve Pazar günleri de dahil haftanın her günü saat 09:00-17:00 saatleri arasında Beykoz Üniversitesi’nin Kavacık Rektörlük Yerleşkesini ziyaret edebilecekler. Üniversitenin uzman tercih danışmanlarından üniversite tercihleri, bölümleri ve sunulan olanaklar hakkında yüz yüze bilgi alabilecekler.