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BİLGİ Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi’ne başvurular 1-7 Ağustos tarihlerinde

BİLGİ Özel Yetenek Sınavları başlıyor

BİLGİ Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi’ne başvurular 1-7 Ağustos tarihlerinde
İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi ile Sahne Sanatları Alanı Özel Yetenek Sınavı başvuruları 1 – 7 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Yazılı sınav, mülakat ve seçmeler ise 8 ve 9 Ağustos tarihlerinde yapılacak
BİLGİ Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Lisans Programı, Türkiye ekonomisi içindeki yeri gittikçe büyüyen, gösteri ve eğlence sektöründe yer alacak geleceğin profesyonelleri ve sanat insanlarına yeni ve yaratıcı anlayışla bir eğitim sunuyor. Fuar, sergi, kongre, toplantı, yarışma, konser, festival gibi etkinliklerle, televizyonda, sahne üzerinde, kamusal alanda ve sanal ortamda gerçekleşen her türlü gösterinin oyuncularını ve yapımcılarını yetiştiriyor.
Özel Yetenek Sınavı’na başvurmak isteyen adaylar 1 – 7 Ağustos tarihleri arasındawww.bilgi.edu.trweb adresinden online başvuru yapabilecek. Ön kayıt için gerekli evrakların en geç 7 Ağustos Salı günü saat 17.00’ye kadar İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü Öğrenci İşleri Ofisi’ne teslim edilmesi gerekiyor.
Ayrıntılı bilgi için https://www.bilgi.edu.tr/tr/akademik/iletisim-fakultesi/sanat-ve-kultur-yonetimi/sahne-ve-gosteri-sanatlari-yonetimi/ ya dahttps://www.bilgi.edu.tr/tr/haber/8041/2018-2019-ozel-yetenek-sinavlari/web adreslerini ziyaret edilebilir.
 
Detaylı Bilgi:
Eda Ertürk / İz İletişim / 0531 874 35 44 / eda.erturk@iziletisim.com
Gökçe Kopuk / İstanbul Bilgi Üniversitesi / 0212 311 7341 / gokce.kopuk@bilgi.edu.tr
 
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