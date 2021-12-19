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Boğaziçi Üniversitesi yükselişte

Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS, Gelişen Avrupa ve Orta Asya’nın En İyi Üniversiteleri 2022 sıralamasını yayımladı. Bölgesel olarak hazırlanan listeye göre Boğaziçi Üniversitesi geçtiğimiz iki yıl 15’inci sırada yer alırken 2022 sıralamasında 13’üncü sıraya yükseldi.

Boğaziçi Üniversitesi yükselişte

Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS, gelişen Avrupa ve Orta Asya’nın en iyi yükseköğretim kurumlarını belirledi. 2022 yılı için hazırlanan sıralamada Boğaziçi Üniversitesi Türkiye’de ikinci, dünyada ise 13’üncü oldu.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 84.3 PUANLA 13’ÜNCÜLÜĞE YÜKSELDİ

450 yükseköğretim kurumunun değerlendirildiği sıralamada üniversiteler; uluslararası öğrenci ile akademisyen oranı, uluslararası araştırma ağı, öğretim üyesi-öğrenci oranı, yayın başına atıf, akademisyen başına düşen yayın oranı, web görünürlüğü, iş veren saygınlığı ve öğretim kadrosunda doktoralıların oranı gibi kriterlere göre analiz edildi. Boğaziçi Üniversitesi 100 puan üzerinden ortalamada 84.3 puan elde ederek sıralamada 13’üncü sırada yer buldu. Makale başına atıf puanı 96.9, öğretim üyesi başına yayın puanı 93.3 olan Boğaziçi Üniversitesi’nin işverenler arasında saygınlık puanı 97.3 olarak gerçekleşti.

İLK 10’DA RUSYA ETKİSİ

QS Gelişen Avrupa ve Orta Asya’nın En İyi Üniversiteleri 2022 listesinde Türkiye’den 25 yükseköğretim kurumu yer bulurken ilk sıraya Rusya’dan Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi yerleşti. Onu Çekya’dan Charles Üniversitesi ve yine Rusya’dan St. Petersburg Devlet Üniversitesi takip etti. İlk 10’da Rusya’dan üniversiteler öne çıkarken, Polonya, Çekya ve Estonya’dan yükseköğretim kurumları da temsil edildi.

Sıralama kritelerlerinde oranlarsa şöyle:

Akademik saygınlık anket sonuçları (yüzde 30), işveren saygınlık anket sonuçları (yüzde 20), öğrenci-öğretim üyesi oranı (yüzde 10), öğretim üyesi başına yayın (yüzde 10), uluslararası araştırma ağı (yüzde 10), web görünürlüğü (yüzde 5), makale başına atıf (yüzde 5), öğretim kadrosunda doktoralı oranı (yüzde 5), uluslararası öğrenci oranı (yüzde 2.5), uluslararası öğretim üyesi oranı (yüzde 2.5). 

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Anahtar Kelimeler:
St. Petersburg Devlet ÜniversitesiLomonosov Moskova Devlet ÜniversitesiBoğaziçi Üniversitesi
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