Bu kongreye 20 üniversite katılacak Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi ve Uluslararası Fen ve Mühendislik Bilimleri Kongresi Girne'de yapılıyor.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Rektörlüğü'ne getirilen Prof. Uğur Özgeker fark yaartmaya devam ediyor. Özgöker'in enderliğinde KKTC'de dev bir etkinlik yapılıyor.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) ve Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ)'nin birlikte düzenlediği, Merkezi Almanya'da olan DMW Uluslararası Diplomatlar Birliği ile Merkezi Polonya'da olan EBCA Avrupa İş Kulübü'nün Desteklediği Dev Kongre, 04-06 Eylül 2018'de KKTC/Girne'de yapılıyor.

GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi'nde yapılacak Kongre'ye Türkiye ve KKTC'den 40'dan fazla üniversite, Orta-Doğu ülkeleri, Rusya, Kazakistan, Güney Afrika, Moldova başta olmak üzere de 20'ye yakın üniversite katılacaktır.

Beşeri ve Sosyal Bilim ile Fen ve Mühendislik alanlarında 150'den fazla tebliğ, akademisyen ve uzmanlarca, farklı oturumlarda tartışılacaktır.

Akdeniz'in Mavi İncisi KKTC/Girne'de doğal ve tarihi güzelliklerin içinde, yapılacak olan Uluslararası Kongreye 200'den fazla katılım olacaktır.

Geniş kapsamlı ve onlarca farklı konuların tartışılacağı, Uluslararası Kongre, içerik ve zenginlik açısında Kıbrıs için "ilk" olacaktır.

Kongreye katılım için kongre resmi web sayfasından kayıt yapılabilir.



