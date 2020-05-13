Bu üç mühendislik bölümünü tercih edene de burs verilecek

İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz ve arkadaşlarının tekstil mühendisliği bölümü için başlattığı burs uygulaması dalga dalga yayılıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) arasında imzalanan protokole göre; üniversite sınavında ilk 50 bine giren öğrenciler, maden, jeoloji ve cevher hazırlama mühendisliğini tercih etmeleri halinde net asgari ücret oranında karşılıksız burs kazanacak. Tercih sıralamasında 50 bin ile 65 bin arasında olanlara net asgari ücret tutarının yarısı, 65 bin ile 80 bin arasında olanlara ise net asgari ücret tutarının üçte biri oranında burs verilecek.

YÖK ile İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB); maden, jeoloji ve cevher hazırlama mühendisliğinin algısını yükseltmek, sanayinin ihtiyaç duyduğu yetkinliklere sahip insanlar yetiştirmek ve üniversite sınavında dereceye giren gençlerin bu bölümleri tercih etmesini sağlamak amacıyla dikkat çekici bir işbirliğine imza attı.

Burs ve istihdama ilişkin çözümler içeren sanayi-üniversite işbirliği protokolü; YÖK ile İMİB arasında online düzenlenen tören ile imzalanırken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, TİM Başkanı İsmail Gülle, İMİB Başkanı Aydın Dinçer, EMİB, EİB, MTA, MAPEG, İMMİB yöneticileri, YÖK üyeleri, İTÜ, Hacettepe ve ODTÜ mühendislik fakültesi bölüm başkanları hazır bulundu.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanacak olan protokole göre; üniversite sınavında ilk 50 bine giren ve ilk 5 tercihinde maden, jeoloji veya cehver hazırlama mühendisliklerinden birini tercih eden ve yerleşen öğrencilere aylık Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hariç net asgari ücret tutarı kadar burs verilecek. Sınav derecesi 50 bin ile 65 bin arasında olanlara AGİ hariç net asgari ücret tutarının yarısı kadar, 65 bin ile 80 bin arasında olanlara ise AGİ hariç net asgari ücret tutarının üçte biri kadar karşılıksız burs verilecek. Ege Maden İhracatçıları Birliği ve Batı Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nin de yer aldığı Türkiye İhracatçılar Meclisi Maden Sektör Kurulu adına İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nin imzaladığı protokole göre, burs miktarı her eğitim ve öğretim yılı başında güncellenecek.