Bu yıl başarı sıraları değişir mi?

Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi Uz. Psk. Dan. Ece Tözeniş, 28 Temmuz 2020 tarihinde açıklanması beklenen YKS sınav sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başarı sırası dikkate alınmalı

Sürecin 28 Temmuz itibariyle başlayacağını kaydeden Ece Tözeniş, “Adaylar sınav sonuçlarını öğrenecekler. Başarı sıralarını, puanlarını, eklenmiş puanlarını görecekler. 6-14 Ağustos tarihleri arasında ise resmi tercihler yapılacak. Burada teknik olarak sınav tamamlandı ama şu anda doğru tercih yapmak çok önemli. Burada dikkat edilmesi gereken iki husus var. Birincisi, puana göre değil, başarı sırasına göre tercih yapılıyor. Biz tercih yaparken bir yıl öncesinin verilerine bakıyoruz. Her sene bu verilerde farklılıklar oluyor. Başarı sırası bize daha doğru istatistiği sağladığı için ona bakacağız” dedi.

Tercih yaparken bu noktalara dikkat!

Adayların toplamda 24 tercih yapma hakları bulunduğunu hatırlatan Ece Tözeniş, şunları söyledi:

“Bir aday başarı sırasının yarısında başlayarak bir iki tercih yapabilir, sonra kendi başarı sırasına denk birkaç tercih ve sonrasında kendi sıralamasının altında kalan başarı sıralarındaki bölümleri yazmalarını tavsiye ediyoruz. Yani başarı sırası 120 binde olan bir aday ilk tercihlerine 60 bin sıralamadan başlayarak 120 bine kadar tercih edebileceği yerleri yazabilir. Sondaki birkaç tercihine de 120 bin ve altı olan sıralamalara yer verirse kendini daha çok garantiye almış olur. Bu bir istek sıralaması ve bir takım rakamlardan bahsediyoruz ama öğrencilerin tercih eğilimlerini bilemiyoruz. Bu rakamlar da tercih eğilimlerine göre oluştuğu için gerçekçi ve geniş aralıkta tercih yapmak çok önemli. İkinci dikkat edilmesi gereken husus da adayların profesyonel tercih yardımı almalarıdır. Bu yardım, aday öğrencinin isteği doğrultusunda dışarıdan bakacak farklı bir göz ve doğru yönlendirme için çok önemlidir.”

Başarı sıralamalarında büyük değişiklikler beklemeyiz

Başarı sıralamalarının genel olarak çok fazla değişiklik göstermediğini belirten Tözeniş, “Yine de zaman zaman değişken durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Ama genel olarak bir sayısal öğrencinin tercih eğilimi tıp, diş ve eczacılık fakültesi olarak gider. Mesela Tıp Fakültesi’nin genel olarak sıralaması bellidir. Eşit ağırlık alanında hukuk, psikoloji alanında çok büyük değişikliler beklemeyiz” şeklinde konuştu.

Tercihte son kararı aday öğrenci vermeli

Ece Tözeniş, sözlerinin devamında tercih yapacak adayların yanı sıra ailelerin de bu süreçte önemli rol oynadığına dikkat çekerek “Ailenin talep ve istekleri de önemli ama ailelere önerim aday öğrenciyle birlikte yürümeleri. Burada rehber öğretmen ve ebeveynler yol gösterici olarak rol oynamalı. Anne babalar tabii ki düşünce deneyimlerini paylaşabilirler ama karar mutlaka adayda olmalı”dedi.

Tercih yaparken araştırmak çok önemli

Üniversitelerin tercih dönemlerinde sunduğu imkânlara değinen Tözeniş, “Bu sene adaylar bir taraftan da çok şanslılar. Üniversiteler tercih konusunda hem online hem yüz yüze destek olmaya devam edecekler. Adaylar mutlaka üniversitelerin tercih ve tanıtım günlerine katılsınlar. Durum ve olanaklarına göre ister online ister yüz yüze üniversiteden bilgi alıyor olmak önemli. Adaylar bölüme dair hem akademisyenlerle hem o bölümde okuyan öğrencilerle hem de üniversitenin işleyişine dair bilgi sahibi olabilirler. Tercih konusu araştırma yapılarak üstesinden gelinebilecek bir konu. Araştırma yapmaları ve bu doğrultuda karar vermeleri çok önemli” ifadelerini kaydetti.

Üniversiteler öğrencilere çok fazla imkân sunuyor

Üniversiteyi kazanan öğrencileri bekleyen olanaklara dikkat çeken Ece Tözeniş; “Üniversitelerde çok fazla alternatif var. Aday yerleştikten sonra farklı bir bölümle Yan Dal veya Çift Ana Dal yapabilir. Böylece 4-5 yılın sonunda iki diplomayla mezun olabilir. ‘Üniversiteye yerleştim, artık ben bu bölümdeyim başka bölüm okuyamam’ diye düşünmesinler. Üniversite onlara çok güzel kapılar açacak. Adayların yerleştikten sonra ne yapabileceklerini düşünmelerini lazım” şeklinde konuştu.

Adaylar, kazanıp kayıt yaptırmamayı iyi düşünmeli

Tözeniş, sözlerinin sonunda üniversiteyi kazanıp, kayıt yaptırmayan öğrencilere tavsiyede de bulundu: “Üniversiteyi kazanıp, kayıt yaptırmayan öğrencilerin bunu çok iyi düşünmesi lazım. Puanı istediği gibi gelmediyse değerlendirerek düşünmesi lazım. Adaylar tercihlerini göndermeden önce ‘Yaptığım tercihlerin hepsinden emin miyim, buralarda gerçekten okumak istiyor muyum diye kendilerine sorsun’ Kazanıp da kayıt yaptırmadığı zaman başarı puanları yarı yarıya düşüyor, bunu göz önünde bulundursun. Ama yerleşemezse veya tercih yapmazsa böyle bir durum söz konusu olmuyor. Kazanıp kayıt yaptırmamak önemli ve iyi düşünülerek karar verilmesi gereken bir kriter.”