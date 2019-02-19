ÇEVKO Vakfı Eğiticinin Eğitimi Projesi 10 Yaşında Sürdürülebilir ve sistematik geri kazanım için çalışmalarını 27 yıldır artan bir ivme ile sürdüren ÇEVKO (Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme) Vakfı’nın, 2009 yılında yaşama geçirdiği "Gelecek İçin Geri Dönüşüm" ‘Eğiticinin Eğitimi Projesi’ 10. yılına girdi. Bu süre içinde ÇEVKO Vakfı, konusu geri kazanım ve çevrenin korunması olan bu proje ile 800 bini aşkın öğrenciye ulaştı.

Eğitici Eğitimleri ile İlk Öğretim Öğrencilerine Çevre Ve Geri Kazanım Bilinci Aşılanıyor



ÇEVKO Vakfı Eğiticinin Eğitimi Projesi 2018-2019 öğretim yılından itibaren 3 yıl boyunca Milli Eğitim Bakanlığı ile Vakıf arasında imzalanan protokol çerçevesinde daha da yaygınlaşarak sürecek. İçinde bulunduğumuz 2018-2019 öğretim yılında, eğitici eğitimleri, protokol doğrultusunda, şimdiye kadar 10 ilçede planlandığı şekilde tamamlandı. Bu kapsamda, Ankara’nın Altındağ, Etimesgut, Sincan, Yenimahalle; İstanbul’un Bağcılar, Pendik, Sancaktepe; İzmir’in Bornova, Aydın’ın Söke ve Eskişehir’in Tepebaşı ilçelerinde 359 öğretmene eğitim verildi.Böylece, 2019 yılı başında, bu ilçelere ait ilköğretim okullarındaki öğrencilere verilecek eğitimlerde görev alacak öğretmen sayısı 2.229’a ulaştı.



Toplumda çevre bilincinin yerleştirilmesi ile ilgili çalışmaları çok önemsediklerini dile getiren ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer, “ÇEVKO Vakfı olarak kurulduğumuz günden itibaren, 27 yıldır, çevre ve geri kazanım bilincinin yerleşmesi için eğitim verdik. İş birliği içinde olduğumuz belediyelerin desteği ve Milli Eğitim Müdürlükleri’nin izniyle okul eğitimleri düzenledik. Hızla artan nüfusumuzda eğitimlerimizi daha etkin hale getirmek amacıyla başlattığımız ÇEVKO Vakfı Eğiticinin Eğitimi Projesi bu yıl 10. yılını tamamladı. Geçtiğimiz yıl Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığımız protokol ile projemizi daha da yaygınlaştıracak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çünkü biliyoruz ki çevre ve geri kazanım bilincinin çocuklardan başlayarak toplumda yaygınlaştırılması geleceğe yapılan önemli bir yatırım özelliği taşımaktadır.” dedi.



Program çerçevesinde bu öğretim yılında, şimdiye kadar 64 bin ilköğretim 4. sınıf öğrencisine ulaşıldı. Proje kapsamında ayrıca, çevre ve geri dönüşüm eğitimi alan öğretmenlerin rehberliğinde tüm ilkokullarda geri dönüşüm çalışmalarını yürütecek bir eğitsel kol oluşturulması ve tüm öğrencilere ambalaj atıklarını kaynağında ayrı biriktirme alışkanlığı kazandırılması hedefleniyor. Bu amaçla projede yer alan okullara geri dönüşüm kutuları dağıtılıyor. Eğitimler, ÇEVKO müzikli çocuk oyunu “Çevreci Kedi Çevki” ile de pekiştiriliyor.