Çocukları ücretsiz online eğitime davet etti

MESS yarının umudu çocuklarımızı geleceğin mesleklerine hazırlamak için başlattığı ücretsiz online Robotik Kodlama Eğitimlerini tanıttı.

MESS, Robotik Kodlama Eğitimleri ile yarının umudu çocukları geleceğin mesleklerine hazırlıyor

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası MESS’in “Atatürk’ün bize emanet ettiği çocukları yarınlara hazırlıyoruz” temalı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı filmi yayınlandı.

MESS yarının umudu çocuklarımızı geleceğin mesleklerine hazırlamak için başlattığı ücretsiz online Robotik Kodlama Eğitimlerini tanıttı.

Ülkemizin geleceğine değer katacak çalışmalar yaptıklarını belirten MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, şunları söyledi: “Atatürk’ün bize emanet ettiği, yarının umudu olan çocuklarımızı, Online Robotik Kodlama Eğitimlerimiz ile geleceğe hazırlıyoruz. Yarının mesleklerine hazırlanmak isteyen tüm çocuklarımızı ücretsiz online eğitimlerimize bekliyoruz.”

MESS’in “Atatürk’ün bize emanet ettiği çocukları yarınlara hazırlıyoruz” temalı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı filmi yayınlandı. Film geleceğin umudu olan bir çocuğun MEXT ziyareti üzerine inşa ediliyor. Filmde MEXT kapısındaki “yarının teknolojisi bugün, burada” ile Atatürk heykeli üzerinden çocukların geleceğinde Atatürk’ün hep olacağı vurgulanıyor. Filmin sonunda tüm çocuklar ücretsiz olarak verilecek online Robotik Kodlama Eğitimine davet ediliyor.

“Yeni nesil sendikacılık” anlayışıyla gelecek nesilleri önceliği arasına alan Türkiye’nin en büyük işveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) çocuklara ve geleceğe değer katacak faaliyetler yürütüyor. Dünya’nın en büyük, en gelişmiş ve en kapsamlı dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi MEXT’i Türkiye’ye kazandıran MESS; dijital üretim devrimi ile ihtiyaç duyulan yetkinlikleri geliştirmek için çalışıyor.

MESS başlattığı online Robotik Kodlama Eğitimleri ile gelecek nesilleri yarının mesleklerine hazırlamayı amaçlıyor. Eğitim programı ile ilgili açıklama yapan MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol “Atatürk’ün bize emanet ettiği çocuklarımızı yarınlara hazırlıyoruz. Online Robotik Kodlama Eğitimlerimiz ile yarının umudu çocuklarımıza destek oluyoruz. Geleceğin mesleklerine hazırlanmak isteyen tüm çocuklarımızı ücretsiz online eğitimlerimize bekliyoruz” dedi.

MESS verdiği kodlama eğitimleri ile bugüne kadar 15 bini aşkın gencin eğitimlerden yararlanmasını sağladı. Eğitim programı, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ile imzalanan protokol ile MEB EBA platformu üzerinden tüm seviye ve yaş gruplarından öğrencilerin erişimine açıldı. “MESS Kodlama ve 3 Boyutlu Tasarım Eğitimleri” başlangıçtan ileri düzeye kadar dört seviyede, toplam süresi 34 saati bulan 248 online videodan oluşuyor.

MESS, ülkemizin geleceğine değer katacak çalışmalar yapıyor

MESS, yeniden şekillenen iş süreçlerinde rekabet edebilmek için bireylerin ihtiyaç duyduğu yeni beceri ve yetkinlikleri kazanması için çeşitli seviyelerde eğitim programları düzenliyor. MESS Başkanı Akkol: “En temel amacımız; insan kaynağımızı dijital ekonominin gereklerine göre desteklemek. Böylece gelecek neslin, yarının iş dünyasında istihdam olanaklarını genişletmek” dedi. Türkiye’nin teknoloji kullanımında ve ülke koşullarına uyarlayarak geliştirmede çok başarılı bir ülke olduğunun altını çizen Akkol “İşimiz gücümüz gelecek vizyonumuz ile Robotik Kodlama Eğitimi müfredatımızı ücretsiz ve online olarak isteyen her çocuğumuz ulaştıracağız” dedi.

Türkiye’nin Dijital Dönüşümü İçin Yetenek ve Yetkinlik Gelişimine Katkı

Dijital üretim devrimi ile mühendisler, büyük veri uzmanları, yapay zeka programcıları, nesnelerin interneti (IoT) uzmanları, çok kanallı yazılımcılar ve siber güvenlik uzmanlarına ihtiyaç duyulacak. Bu ihtiyaçlara cevap üretebilmek için şimdiden hazırlıklı olmak gerektiğinin altını çizen Akkol “Bu ortamda şirketlerimizi yarına taşıyacak olan temel konular, bilgi ve teknoloji. Teknolojiyi kullanabilecek ve üretebilecek yetkinlikte insan kaynağına sahip olan şirketler ve ülkeler rekabette öne çıkıyor. Bu gerçekten yola çıkarak yetenek ve yetkinliklerin dijital dönüşümünü destekliyoruz” diye devam etti. Akkol “Robotik Kodlama Eğitimleri ile çocuklarımızı geleceğin yeni mesleklerine, bugünden hazır hale getirme gayreti içindeyiz. Eğitimler ile çocuklarımızın özgüvenleri artacak, üretmeye ve teknoloji geliştirmeye daha hazırlıklı olacaklar.” dedi.