Devler eğitim için işbirliği yaptı

Samsung Türkiye ile Microsoft, uzaktan eğitimin hayatımızın bir parçası haline gelmesiyle ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamak için iş birliğine gitti. İş birliği kapsamında geliştirilen Tablet Yönetim Platformu ile hem okul yönetimine hem de velilere birçok avantaj sunuluyor. Bunun yanı sıra, Samsung’un eğitim amaçlı kullanımı da düşünerek tasarladığı Galaxy Tab S6 Lite tabletinin gerçek kalem hissiyatını yaşatabilecek hassasiyete sahip kalemi (S Pen), öğrencilerin dersleri takip etmesini çok daha kolay hale getiriyor. İş birliği kapsamında Galaxy Tab S6 Lite (SM-P610) tablet satın alanlar; Word, PowerPoint, Excel, Outlook uygulamalarını da içeren 1 yıllık Microsoft 365 Bireysel aboneliğine de sahip oluyor.

Teknolojinin lider markalarından Samsung Türkiye ile Microsoft,uzaktan eğitimin hayatımızın bir parçası haline gelmesiyle ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara yönelik etkin ve güvenilir, okullara göre özelleştirilebilen, okullardaki mevcut sistemlerle ve birbirleriyle tam entegre olabilen çözümler sunmak için iş birliği yapıyor.Samsung’un eğitim amaçlı kullanımı da düşünerek tasarladığı Galaxy Tab S6 Lite (SM-P610) tableti satın alanlar, kampanya koşullarını yerine getirmeleri durumunda 409,99 TL değerindeki 1 yıllık Microsoft 365 Bireysel aboneliğine de sahip oluyor.

İş birliği kapsamında geliştirilen Tablet Yönetim Platformu sayesinde okul yönetimleri, okullardaki Galaxy Tab S6 Lite cihazları konum bilgisi, Wi-Fi ağı ya da ders saatlerine göre yönetebiliyor. Uygulamalar otomatik olarak cihaza aktarılıp, öğrencilerin evde veya okulda olma durumuna göre aktif-pasif hale getirilebiliyor. Artırılmış S Pen hassasiyetiyle gerçek kalem hissiyatını aratmayan şık ve kullanışlı Galaxy Tab S6 Lite tabletlerle, öğrencilerin dersleri takip etmesi çok daha kolay hale geliyor. Üstelik tabletler kutusundan çıkar çıkmaz öğrencilerin kullanımına hazır halde oluyor.

Tablet Yönetim Platformu sayesinde okul yönetimi ve veliler tablet ile geçirilen zamanı yönetebilirken, tabletlerde yer alan Knox güvenlik platformuyla bilişim teknolojileri desteğine duyulan gereksinim minimuma iniyor. Böylelikle öğrenciler okula geldiğinde veya ders saatinde tabletleri okul tableti olarak kullandıklarında, istenmeyen uygulamaların açılması veliler ve okul yönetimi tarafından engellenebiliyor. Tüm bunların yanı sıra, Samsung Galaxy tabletlerin akıllı tahtalar ile entegre olarak çalışabilme kabiliyeti sayesinde dersler daha interaktif işlenebiliyor. Yine Samsung ve Microsoft iş birliği sayesinde mobil cihazlarla da ders içeriği sunulabiliyor. Tablet, cep telefonu, Windows Dizüstü ve Masaüstü ile kablosuz bağlantı sağlanabiliyor.

Microsoft Windows Virtual Desktop ile tabletin taşınabilirliği ve esnekliği, güvenilir tek bir sistemde

Bu iş birliği ile Samsung tabletler üzerinde kurumsal Windows 10 ya da Windows Server güvenlik standartlarına uygun ve Microsoft mühendisleri tarafından önerilen güvenlik sıkılaştırması yapılarak, risklerin en aza indirgendiği güvenli bir Windows Virtual Desktop ortamı kurmak mümkün hale geliyor. Böylelikle, veriler ya da kaynakların kurum ağı içerisinde çizilmiş sınırlarda güvenli erişimi sağlanıyor; tam masaüstü deneyiminden tek bir uygulama kullanma deneyimine kadar farklı senaryolarda desteklenen bir deneyim sunuluyor. Kullanıcı profillerinin şifrelenerek saklandığı bu yapıda, çok faktörlü kimlik doğrulama çözümleri ile kullanıcı profiline göre farklı kullanım modeli ve senaryoları da sunuluyor.

Samsung ile gerçekleştirilen iş birliğine ilişkin görüşlerini dile getiren Microsoft Ortadoğu ve Afrika Tüketici Kanalından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Halil Gökoğlu, “Uzaktan eğitimin hayatımızda giderek daha da önem kazandığı bu dönemde, Samsung ile hayata geçirdiğimiz iş birliğinin başarılı olması bizleri çok mutlu etti. Öğrencilerin, eğitimcilerin ve velilerin hızla değişen eğitim modellerine en etkin şekilde adapte olabilmeleri için bu gibi iş birlikleri geliştirmeye devam etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Samsung Türkiye Mobil Kurumsal İş Birimi Direktörü Murat Atıcı ise şu değerlendirmede bulundu: “Kovid-19 pandemisi nedeniyle uzaktan eğitimin hayatımızın bir parçası haline gelmesi yeni çözüm ihtiyaçlarını da ortaya çıkarıyor. Bu ihtiyaçları karşılamak için teknolojinin önde gelen markalarına da önemli sorumluluklar düşüyor. Bu konuda Microsoft ile iş birliği yaparak, okullara ve öğrencilere yönelik çözümler sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz”.

Galaxy Tab S6 Lite, Microsoft 365 Bireysel aboneliği ile birlikte

Şimdi Galaxy Tab S6 Lite (SM-P610) tabletini satın alanlar, 409,99 TL değerindeki 1 yıllık Microsoft 365 Bireysel aboneliğine de sahip oluyor.Kasım ayı sonuna kadar geçerli olan kampanyadan faydalanmak isteyenlerin, Galaxy Tab S6 Lite tabletini Samsung online mağaza (https://shop.samsung.com/tr) üzerinden satın aldıktan sonra, kendilerine hediye edilen Microsoft 365 ürünü içerisinden çıkan kodu setup.office.com adresinde yer alan yönergeleri takip ederek 1 yıllık aboneliklerini aktive etmeleri yeterli oluyor.

Samsung Electronics Hakkında

Samsung Electronics Co. Ltd. dünyaya dönüştürücü fikirler ve teknolojiler sayesinde ilham veriyor ve geleceği şekillendiriyor. Samsung Electronics, televizyon, akıllı telefon, giyilebilir cihazlar, tabletler, kameralar, dijital gereçler, ağ sistemleri, hafıza, yarı iletken ve LED çözümleri dünyasını yeniden tanımlıyor. Samsung hakkında güncel haberler için http://news.samsung.com adresinden “Samsung Newsroom” sayfasını ziyaret edebilirsiniz.