Doğa Sigorta geleceği tasarlıyor

“Atık Kumaşlarla Geleceği Tasarla” projesi ile bp Türkiye’nin odağına gençleri alan sosyal sorumluluk projesi “Gelişim, Seninle”nin ikinci dönemine başvurup ilk 19'a girerek hibe almaya hak kazanan İstanbul Topkapı Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kulübü ile Plato Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Programı öğrencileri ve bu başarılı projede öğrencilere önemli destekler sağlayan üniversitenin değerli akademik kadrosu, Doğa Sigorta tarafından özel olarak düzenlenen etkinlikte ağırlandı. “Gelişim, Seninle” programı dahilinde atık ve geri dönüşüm sorununa dikkat çekmek amacıyla “Atık Kumaşlarla Geleceği Tasarla” projesini hayata geçiren öğrenciler bu kapsamda atık kumaşlar ile notebook çantaları hazırlayarak sürdürülebilir yaşama dikkat çektiler.

İstanbul Topkapı Üniversitesi’nin TSYD Levent yerleşkesinde bu projeyi onurlandırmak üzere Doğa Sigorta tarafından özel olarak düzenlenen etkinliğe Doğa Sigorta CEO’su ve İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Nihat Kırmızı, İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin, Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar, İstanbul Topkapı Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Arzu Toğuşlu Kızbaz, Plato Meslek Yüksekokulu Müdürü Bahadır Elal, Plato Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım Bölümü Başkanı Öğr. Gör. Esra Tambay, üniversitenin değerli akademik kadrosu, Halkla İlişkiler Bölümü ve Moda Tasarım Bölümü öğrencileri katılım sağladı.

‘GERİ DÖNÜŞÜM EN ÖNCELİKLİ KONULARDAN BİRİ’

Sürdürülebilir bir çevreye dikkat çeken ve geri dönüşümün önemini vurgulayan bu başarılı projenin mimarları Doç. Dr. Arzu Toğuşlu Kızbaz ve Öğr. Gör. Esra Tambay’a tebrik plaketlerini takdim eden Doğa Sigorta CEO’su Nihat Kırmızı, “Geri dönüşüm ve iklim değişikliği ile mücadele Doğa Sigorta için en öncelikli konulardan biri. İklim değişikliği ile mücadelede sürdürülebilir çevre hedefine ulaşmayı amaçlayan projelerin daima destekçisi oluyoruz. Bu bağlamda çevre ve sürdürülebilirlik konusunda önemli bir adım olan bu değerli projeye destek veren Doğa Sigorta, isminin gerekliliğini de yerine getiriyor. Hibe almaya hak kazanan ve üniversitemizin ismi ile değer yaratan projede başta Doç. Dr. Arzu Toğuşlu Kızbaz, Öğr. Gör. Esra Tambay, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kulübü ve Moda Tasarımı Programı öğrencileri olmak üzere, projede emeği geçen akademik ve yönetim kadromuzu canı gönülden tebrik ederim” şeklinde konuştu.

“Atık Kumaşlarla Geleceği Tasarla” projesinin Avrupa Birliği’nden destek gördüğüne dikkat çeken İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin, “Unutulmamalıdır ki hiçbir kaynak sınırsız değildir. Üniversite olarak bir diğer misyonumuz da bu alanda birey ve kurumlar bazında farkındalığı oluşturmaktır. Bu farkındalık ise sürdürebilirlik alanında bizleri daha iyi bir seviyeye getirecek, kendi kendine yeten bir ülke olma hedefimize katkı sağlayacaktır” dedi. “Çevreye duyarlılık konusunda farkındalık yaratılması ve küçük adımlarla büyük sonuçlara ulaşılması noktasında geri dönüşüm odaklı projeler büyük önem taşıyor” diyen Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar, Doğa Sigorta olarak projeye destek vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

“Atık Kumaşlarla Geleceği Tasarla” projelerine verilen desteklerden ötürü Doğa Sigorta ve İstanbul Topkapı Üniversitesi yöneticilerine teşekkürlerini dile getiren öğrenciler, CEO Nihat Kırmızı ve Prof. Dr. Emre Alkin’e proje kapsamında geri dönüştürülen notebook çantası hediye ettiler.