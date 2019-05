Doktor Onaylı 'Kitapçı Kedi' raflarda

Anne babalar ve eğitimcilerin çocuklarla birlikte keyifle okuyacağı Doktor Onaylı Gelişimsel Hikayeler serisinin ilk kitabı olan Kitapçı Kedi raflardaki yerini aldı.



Kitap, alanda 25 yıllık tecrübesiyle çocukların gelişimi ve geleceği için eserler üreten Doç. Dr. Osman Abalı imzasını taşıyor.



Çocukların gelişimi için çok önemli olan ilk 7 yaş özellikle değerlendirilmesi gereken bir yaş dilimidir. Bu yaş grubundaki çocukların duygusal gelişimi, sosyal ve iletişim zekası, hayal gücü, empati yeteneği hikayelerle desteklenmelidir. Kitapçı Kedi ile hedeflenen kazanımlar şu şekilde sıralanıyor: Duygusal zeka gelişimi, empati, çok yönlü düşünme, sosyal gelişim, iletişim kapasitesi, yargılama, problem çözme, işitsel ve sözel zeka. 3-7 yaş arasındaki çocuklar için yazılan kitapta ana karakter Kitapçı Kedi, kitap okumayı çok seven ve etrafındakiler tarafından bu yönüyle bilinen sevimli bir kedi. Kitapçı Kedi yayılan ünü sayesinde Aslan kralın çok merak ettiği bir sorunun cevabını veriyor. Çocuklara da bu sevimli kedinin macerasını okumak ve Aslan Kral'ın çok merak ettiği sorunun cevabını öğrenmek kalıyor.



3-7 yaş arasındaki çocuklar için yazılan kitapta ana karakter, Kitapçı Kedi, kitap okumayı çok seven ve etrafındakiler tarafından bu yönüyle bilinen sevimli bir kedi. Kitapçı Kedi yayılan ünü sayesinde Aslan kralın çok merak ettiği bir sorunun cevabını veriyor. Çocuklara da bu sevimli kedinin macerasını okumak ve Aslan Kral’ın çok merak ettiği sorunun cevabını öğrenmek kalıyor.



"İlk 7 yaş mutlaka değerlendirilmeli"



Doç. Dr. Osman Abalı şu sözleri dile getirdi: "Her çocuk özeldir ve güzel bir gelişimi hak eder. Gelişimsel açıdan çok önemli olan ilk 7 yaş mutlaka değerlendirilmelidir. Bu açıdan duygusal gelişim, empati, hayal dünyası, sosyal ve iletişim zekası hikayelerle desteklenmelidir. Yaklaşık 25 yıldır bütün dünya çocukları için eserler üretiyorum. Hayata katkı sağlayacak bu eser bütün çocuklarımıza armağan olsun. Anne babaların ve eğitimcilerin çocuklarla bir arada keyifle okuyacağı, gelişimsel açıdan katkı sağlayacak bir kitap var. Hepinize keyifli okumalar diler daha nice eserlerle buluşmayı temenni ederim.”