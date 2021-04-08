Duayen gazeteci 30 yıllık başarısını üniversite öğrencilerine anlattı

Dr. Aziz İlgazi yazıyor... Harran Üniversitesi Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bilim İnovasyon Kulübü tarafından her hafta geleneksel olarak düzenlenen “Anadolu'da Başarı Hikâyeleri” temalı söyleşiye bu hafta konuk olarak (EGD) Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı, TGRT Ekonomi Haberleri Müdürü ve Gazete Ekonomi Yönetim Kurulu Başkanı Celal Toprak katıldı.

Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı, TGRT Ekonomi Haberleri Müdürü ve Gazete Ekonomi Yönetim Kurulu Başkanı Celal Toprak, söyleşide yaptığı konuşmada, ekonomi basının Türkiye ekonomisinin dünyaya tanıtılmasında önemi bir körü görevi üstlendiği EGD ile bu köprüye önemli destek verdiklerini söyledi.

Sektörel derslerin revize edilmesi gerekiyor

Türkiye ekonomisine yön veren büyük ve küçük işletmelerin sorunlarını ve başarılarını ekonomi haberleri ile canlı tutmaya çalışan ekonomi basının üniversitede ilgili bölümlerde ders içeriklerinin günün koşullarına uygun şekilde revize edilmesinin bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Celal Toprak, iş dünyasının üniversitelerde okutulan sektöre yönelik derslerin de revize edilmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.

Dr. Aziz İlgazi moderatörlüğünde 3 Nisan’da gerçekleşen söyleşiye, Harran Üniversitesi’nin farklı fakülte ve yüksekokullarında çok sayıda öğrenci, öğretim elemanı ile iş dünyasından ve medya dünyasında iş insanları katıldılar. Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Elvan Gökçen söyleşide yaptığı açıklamada, üniversite sanayi işbirliğinin en iyi örneklerinden biri olan Harran Üniversitesi Şanlıurfa Sosyal Bilimler MYO’nun düzenlediği uzaktan söyleşi programlarının özel sektörden eğitime önemli katkılar sağladığını söyledi.

Çok sayıda öğrenciden gelen sorulara yanıt veren EGD Başkanı Celal Toprak, salgın sürecinde ortaya çıkan yeni eğitim metotları ile Harran Üniversitesi Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun Türkiye’de önemli bir başarı sağladığını ve başarılı uygulamanın diğer üniversitelere örnek olacağını ifade etti.

Ülkeler yerine kentlerin, ulusal markalar yerine de yerel markaların yarışacağı bir sürecin içerisindeyiz

Üniversite öğrencilerine başarılı bir iş ve kariyerin ilk adımlarının üniversitelerde atıldığına dikkat çeken Toprak, söyleşide bulunan öğrencilere başarılı olmanın yol haritasını da çizdi.

Ülkeler yerine kentlerin, ulusal markalar yerine de yerel markaların yarışacağı bir sürecin başladığı Türkiye’de ve dünyada, uluslararası sınırların salgın sürecinde kapandığı bu süreçte yerelden uluslararası piyasalara çıkışın hızlandığına dikkat çeken Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı ve TGRT Ekonomi Haberleri Müdürü, Gazete Ekonomi Yönetim Kurulu Üyesi Başkanı Celal Toprak, salgın sürecinde yerel markaların bu yönden tecrübe kazandıklarını söyledi.

İş dünyasında deneyimi olmayan iş gücünün çalıştırılmasına sıcak bakılmıyor

3 Nisan’da Harran Üniversitesi Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Bilim İnovasyon Kulübü tarafından düzenlenen Ekonomide Yeni Trendler ve Yeni İş Modelleri” konulu söyleşiye katılan Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı ve TGRT Ekonomi Haberleri Müdürü, Gazete Ekonomi Yönetim Kurulu Üyesi Başkanı Celal Toprak, Ülkeler yerine kentlerin, ulusal markalar yerine de yerel markaların yarışacağı bir sürecin başladığı Türkiye’de ve dünyada, uluslararası sınırların salgın sürecinde kapandığı bu süreçte yerelden uluslararası piyasalara çıkışın hızlandığına dikkat çekti. Salgın sürecinde yeni çalışma düzeni ve yeni iş modelleri üniversiteleri eğitim müfredatlarını değiştirme yönünde önemli bir değişime zorlayacağını söyleyen Toprak, “Türkiye’de turizm alanında geçmişe göre daha yetişmiş işgücüne ihtiyaç olacaktır. Salgın sürecinde turist sayısında bir azalma olacak ancak turizmde butik turizm gelişme gösterecek, böyle bir değişimle ihtiyaç duyulan çalışanlara yönelik eğitimlerin de değişeceği bir gerçek” dedi.

Üniversitelerin son dönemlerini teorik eğitimden işyerinde tam gün uygulamaya dayalı çalışarak öğrenme eğitimine geçiş yapmaları zorunlu hale geleceğini, sanayi odaları başkanları ve iş insanları ile yapılan toplantı ve söyleşilerde, deneyimli çalışanlara ihtiyaç olduğuna son dönemlerde daha çok vurgu yapıldığına dikkat çeken Toprak, iş dünyasında deneyimi olmayan iş gücünün çalıştırılmasına sıcak bakılmadığı düşünce ön plana çıktığını söyledi.

İş hayatına geçmeden önce bilgi ve becerilerinizi geliştirin

Ekonomi gazetecisi olarak yıllardır bu konuda yaptığı haber ve araştırmalarda iş dünyasının deneyimli iş gücü arayışında olduğunu ifade eden Toprak, Türkiye’yi dünyada ekonomide rekabet edebilir ülke durumuna getirecek sektörlerin olduğu ve bu sektörlerin turizm, tekstil, gıda ve enerji olduğunu, bu alanlarda yeni ekonomi düzeninde üniversitelerin daha donanımlı iş gücü yetiştirmesi gerektiğini hatırlattı. EGD Başkanı Toprak sözlerine şöyle devam etti. “ Ekonomi basının yenidünya düzeninde habercilik anlayışı ile Türkiye’nin gelişmesine önemli katkıları olacağını düşünüyorum. Üniversitelerin mezunlarına iş hayatına geçmeden önce onlara iş hayatında kullanacakları bilgi ve becerileri kazandırmaları gerekiyor. Salgın sürecinde eğitim sanayi işbirliğinde Harran Üniversitesi Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu eğitimde değişimlere ve sanayi üniversite işbirliğine öncülük yapmaktadır. Bu konuda Harran Üniversitesi’ni örnek gösterecek kadar başarılı görüyorum”

Türkiye’nin nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve istihdamına önemli ihtiyacı var

Harran Üniversitesi Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ragıp Terzi, üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde yapılan söyleşilerde desteklerini esirgemeyen Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı ve TGRT Ekonomi Haberleri Müdürü Celal Toprak’a teşekkür etti. Sanayileşme hızı ve genç nüfus avantajı ile dünya ülkeleri arasında önemli yeri olan Türkiye’nin nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve istihdamına önemli ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Doç Terzi, bu amaçla, üniversitelerde iş dünyasına nitelikli insan gücü temini sağlayan uygulamalı eğitim modellerinin gün geçtikçe yaygınlaşmakta ve önem kazanmakta olduğuna dikkat çekti. Bilgi, beceri ve takım halinde çalışma gibi yeteneklerinin kazandırılması ve geliştirilmesi ile gençlerin hayata hazırlanmasının Türkiye için vazgeçilmez bir tercih olduğu gerçeği artık kabul gördüğünü ifade eden Doç.Terzi, yaptığı açıklamada, “Özellikle salgın sürecinde meydana gelen yeni iş modellerinin nitelikli iş gücünün gelişmesi yönünde baskı yaptığı görülmektedir. Gençlerin uzmanlaşarak yeni iş modellerine uyum sağlaması açısından önem arz eden “3+1 Uygulamalı Eğitim Modeli” gençlere istihdam kolaylığı sağlamada etkili olacaktır. Eğitim süreçlerinin son bir dönemini tam zamanlı olarak işletmelerde ve sektörlerde iş başında uygulamalı olarak devam ederek gençleri kısa sürede iş ve meslek hayatına hazırlayacaktır”

3+1 Uygulamalı Eğitim Modeline geçiyoruz

Ön lisans programlarında düzenli olarak uygulanacak bu model vasıtası ile üniversite sektör iş birliği açısından olumlu etkiler oluşturacağı, ayrıca yeni ekonomik gelişmelerle zorunlu bir ihtiyaç haline gelen yeni çalışma düzeninde üniversitelerin eğitim ve öğretimde değişime gitmeleri de zorunlu olacağına dikkat çeken Doç Terzi, bu amaçla, Harran Üniversitesi Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu olarak 2021 eğitim ve öğretim yılından itibaren sektöründe ihtiyaçlarını gözeterek şekillenecek yeni çalışma düzenine uyum sağlamak üzere “3+1 Uygulamalı Eğitim Modeli”ne geçiş yapmaya karar verdiklerini açıkladı.

Bu karar doğrultusunda sanayi ve hizmet sektörleri ile yapılan ziyaretlerden çok olumlu dönütler alındığına dikkat çeken Doç.Terzi, “İş dünyasının yükseköğretim kurumlarından beklentilerine yönelik ders içerikleri ve müfredatlarımız ile eğitim materyallerimiz güncellenmiştir. Önümüzdeki günlerde yapmayı planladığımız “3+1 Uygulamalı Eğitim Modeli” çalıştayı ile sektör temsilcileri ve öğretim elemanları bir araya getirilerek ortak akıl oluşturulup, bu modelin sağlıklı bir şekilde hayata geçirilmesi için karşılıklı beklentiler ele alınacaktır” dedi.

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