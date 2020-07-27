Eğitimde dijital dönüşüm hızlandı online eğitim pazarı vites yükseltti

Koronavirüs salgını dijitalleşme sürecini hızlandırırken, tüketici alışkanlıklarını da değiştiriyor. Pandemi sürecinde hem öğrenciler hem de çalışanlar tarafından online eğitime ilgi artarken, 2019 yılında 200 milyar doları aşan küresel e-öğrenme pazar büyüklüğünün 2026 yılında yaklaşık 2 katına çıkması bekleniyor. Türkiye’de de pazar büyüklüğünün 2023’te 200 milyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İngilizce eğitim uygulaması Cambly’nin Türkiye Ülke Müdürü Emre Şimdi “COVID-19 salgınının pandemi olarak ilan edilmesinin ardından hükümetlerin attığı ilk adımlardan biri okulların kapatılması oldu. Bu karar ile birlikte dünya genelinde pek çok çocuk uzaktan eğitime geçiş yaparken, ebeveynler de e-eğitim hizmeti veren şirketlere yöneldi. Ayrıca bu süreçte sadece ebeveynlerin ve çocukların değil; kendine yatırım yapmak, vaktini verimli şekilde değerlendirmek isteyen kişilerin/çalışanların da tercihi yine e-eğitimler oldu” dedi. Pandemi döneminde Türkiye’deki mevcut kullanıcılarının Cambly kullanımında artış oranının yüzde 21 olduğuna işaret eden Emre Şimdi, salgın sürecinde Cambly Türkiye’de yeni kullanıcılardan gelen organik trafiğin de yüzde 25 arttığını söyledi.

“Ücretsiz ders içerikleri de sunuyoruz”

Cambly’nin bu süreçte yaptığı çalışmalara da değinen Emre Şimdi “Cambly olarak COVID-19 ile ilgili gelişmelerin yanı sıra hem öğrencilerimiz hem de eğitmenlerimiz üzerindeki etkilerini yakından takip ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Hizmet ettiğimiz topluluğu önemsiyor, bu dönemde evlerimizde daha fazla zaman geçirdiğimiz için farklı fırsatlar sunmaya çalışıyoruz. Kullanıcılarımızın zamanını verimli kılmak, dünyanın dört bir yanından insanlarla iletişim kurup fikir alışverişi yapmalarını sağlamak, kişisel gelişimlerine destek olmak istiyoruz. “Cambly ile İngilizce Öğren” YouTube kanalında ücretsiz ders içerikleri paylaşırken, Spotify kanalımızda ise dinleme becerilerini geliştiriyoruz. Yine okurken hem eğlenip hem öğrenebileceğiniz Cambly Blog’da İngilizce kendini tanıtmaktan özgeçmiş hazırlamaya birçok içerik sunuyoruz. Aynı zamanda COVID süresince tek geçim kaynağı Cambly’de çalışarak para kazanmak olan, başka geçim kaynağı olmayan değerli eğitmenlerimize desteğimizi de sürdürüyoruz” diye konuştu. Emre Şimdi ayrıca, Cambly’nin ilk kez uygulamayı deneyecekler için “12ingilizce” koduyla 15 dakika ücretsiz deneme dersi sağladığını belirterek, sınırlı sayıda kişi için geçerli olan aynı kod ile 12 aylık aboneliklerde de yüzde 45 oranında indirimden faydalanma imkânı sunduklarını kaydetti.

Türkiye’de 2023 yılı için beklenti 200 milyon dolarlık pazar büyüklüğü

Öte yandan yapılan araştırmaların koronavirüs salgınının neden olduğu e-öğrenme pazarının yükselişinin kalıcı olacağını gösterdiğine işaret eden Emre Şimdi, Türkiye’deki e-öğrenme pazarına ilişkin ise şu bilgileri verdi: “Türkiye’de yapılan araştırmalara göre e-öğrenme pazar büyüklüğü 2013-2018 yılları arasında çift haneli büyürken, Türkiye’de pazar büyüklüğünün 2023 yılının sonunda 200 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Bunun en önemli nedenleri arasında online eğitimin kişiselleştirilebilir olması, kullanıcılara zaman kazandırması, global bilgi paylaşımını desteklemesi ve sürekli kendini güncellemesi gibi önemli noktaları gösterebiliriz. Ayrıca Türkiye özelinde baktığımızda genç nüfusun yoğun olması, artan internet penetrasyonu, son yıllarda okul sayılarındaki yükseliş ve evden çalışma düzenine geçen şirket sayısındaki artış ile birlikte çalışanların kendini geliştirmek için arayış içerisinde olmaları da Türkiye açısından büyük bir potansiyel olduğunu ortaya koyuyor.”

Cambly Hakkında: İki eski Google yazılım geliştirme mühendisi Sameer Shariff ve Kevin Law tarafından 2013 yılı başlarında San Francisco'da kurulan Cambly, Y Combinator’a seçilme başarısı göstermiştir. Tüm dünyada 10 milyonu aşkın kullanıcıya 25 binin üzerinde eğitmen ile hizmet sunan Cambly, ana dili İngilizce olan eğitmenlerle online ve görüntülü olarak bire bir İngilizce dersi yapmaya olanak sağlayan ve Türkiye’nin en çok tercih edilen online İngilizce eğitim uygulamasıdır. www.cambly.com