Eğitimlerini tamamlayan genç pilotlar, brövelerini aldı - Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde, Havayolu Nakliye Pilotu (ATPL-A) eğitimlerini başarıyla tamamlayan 40 öğrenciye bröveleri takıldı

İSTANBUL (AA) - Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde, Havayolu Nakliye Pilotu (ATPL-A) eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler brövelerini aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Hezarfen Havaalanı'nda düzenlenen törene, Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Hüsnü Özyeğin, Rektör Prof. Dr. Esra Gençtürk, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Hatice Küçükönal, AYJET Uçuş Okulu Genel Müdürü Celal Cingöz, Okul Müdürü Naci Uçar ve uçuş öğretmenleri, fakültenin öğretim elemanları ve mezun adaylarının aileleri katıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Esra Gençtürk, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nin havacılık eğitimlerinde uyguladığı yeniliklerle fark yaratarak, sektörün insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynadığını belirtti.

Fakültelerinden 2016 ve 2017 yıllarında mezun olan 39 "Pilot Eğitimi Lisans Programı" öğrencilerinin şu anda Türkiye'nin önde gelen havayolu şirketlerinde 2. pilot olarak kokpitte yerlerini aldığını aktaran Gençtürk, şunları kaydetti:

"Fakültemiz, yüksek uzmanlık seviyesinde eğitim programları, güçlü sektörel iş birlikleri, uluslararası standartlarda yabancı dil eğitimi, bilimsel etkinlikleri, araştırma ve uygulama merkezleriyle tam donanımlı ve mesleğe hazır mezunlar yetiştiriyor. Pilot Eğitimi Lisans Programı öğrencilerimiz, 4 yıllık eğitimlerinin belki de en heyecanlı dönemini bu aşamada yaşıyorlar. Pilot adaylarımız, üniversitemizde aldıkları teorik eğitimler ile AYJET uçuş okulundan aldıkları uçuş eğitimlerini başarıyla tamamlayarak havayolu pilot lisanslarını almalarının ardından brövelerini takarak, profesyonel uçuş hayatlarına ilk adımlarını atıyorlar."

Gençtürk, buradan mezun olan pilotların sektörde fark yaratacak havayolları ve kurumsal havacılığın akademik temellerini özümsemiş mezunlar olacaklarına inandıklarını aktardı.

Törende daha sonra 2017-2018 akademik yılı sonunda Pilot Eğitimi Lisans Programı Havayolu Nakliye Pilotu (ATPL-A) eğitimlerini başarıyla tamamlayarak lisanslarını alan 40 öğrenciye brövelerini takıldı.