En başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji, ders yılı boyunca dış platformlarda bilim, sanat, spor ve yabancı dil gibi branşlarda başarı gösteren öğrencilerinin başarılarını, bu yıl ilk kez düzenlenen “Best of Kültür 2017 Ödül Töreni” ile kutladı.İstanbul Kültür Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen törende, yaşları 9 ile 18 arasında değişen öğrencilere plaketleri verildi. Ünlüler geçidine dönüşen ödül gecesinde yaklaşık 250 Kültür Koleji ve Kültür2000 öğrencisi plaketlerini, Şarkıcı Reyhan Karaca, Oyuncu İpek Tanrıyar, fotoğraf sanatçısı Aramis Kalay, 2015 Türkiye Güzeli Ecem Çırpan, NTV Haber Bülteni Spikeri Seda Öğretir, Gazeteciler Celal Toprak ile Zafer Arapkirli, Milli Voleybolcu Esra Gümüş, Tenisçi Çağla Büyükakça ve Modacı Neslihan Yargıcı gibi Türkiye’nin tanınmış isimlerinin elinden aldı.Törende konuşan İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Ful Akıngüç Över, "Bu ders yılının sonuna geldik. Her ders yılının sonunu coşkuyla kutluyoruz. Bu sene de 250 öğrencimiz çok güzel başarılara imza attılar. Bu başarıları bu akşam burada kutluyoruz. Kültür Koleji ve Kültür 2000 Koleji ile 57 yıldır eğitim sektöründeyiz. ,Türk eğitim sisteminin tarihinde yarım asırdan fazla geçmişimiz var. Öğrencilerimizin sınav telaşında okul dışı platformlarda başarı sağlamaları, çok yönlü gelişmeleri bizim için çok önemli, bunu misyon edinmiş bir eğitim kurumuyuz. Bunun sonuçlarını burada görmek çok güzel" dedi.İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Okulları Koordinatörü Biriz Kutoğlu ise "Geçtiğimiz ders yılı boyunca öğrencilerimizin sanattan spora, ulusal sınavlardan bilimsel çalışmalara kadar oldukça geniş bir yelpazede okullarımız dışındaki platformlarda kazandıkları başarıların taçlandığı bir ödül töreni. Türkiye birincilikleri, İstanbul dereceleri gibi çok sayıda başarımız var. Bütün öğrenci grubumuz ve velilerimizle bu güzel başarı demetini taçlandıracağız.Başarılı öğrencilerimize rol model olacak, alanında başarılı isimleri yine öğrencilerimiz seçtiler" dedi."HER ALANDA OLDUĞU GİBİ SPORDA DA MEŞAKKATLİ DÖNEMLERDEN GEÇİYORUZ"Spor alanında başarı gösteren öğrencilere plaketlerini veren Milli Voleybolcu Esra Gümüş, böylesi anlamlı bir geceye katılmış olmanın mutluluğunu dile getirdi ve gençlere tavsiyelerde bulundu. Gümüş: "Ben de spor alanında gençlere azimli, hırslı ve çalışkan olmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü hiçbir şey çalışmadan kazanılmıyor. Uzun emekler sonucunda başarılar elde edebiliyoruz. Her alanda olduğu gibi sporda da meşakkatli dönemlerden geçiyoruz" diye konuştu.GÜNÜN BİRİNDE İNŞALLAH ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN GENÇLERİMİZ İÇİN HAYALİNDE OLUŞTURDUĞU MUTLU VE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE'DE YAŞARIZ"Oyuncu İpek Tanrıyar, "Avukat, mühendis, doktor olabilirsiniz ama kendi içinizde mutluluğu yakalayamadığınız sürece aslında hiçbir şey değilsinizdir. Mutluluğu yakalayanlar aslında hayatı da başaranlardır. O yüzden önce mutluluk diyorum ve günün birinde inşallah Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımız, gençlerimiz için hayalinde oluşturduğu mutlu, güzel, çağdaş ve tam bağımsız Türkiye'de yaşarız" diye konuştu."ŞİMDİDEN ÖDÜLLENDİRİLMELERİ İLERİDE DAHA BÜYÜK ŞEYLER YAPACAKLARINI GÖSTERİYOR"Modacı Neslihan Yargıcı "Buraya geldiğimde çok heyecanlandım. Biz de hayatımızda başarılar kazanıyoruz, takdir ediliyor, ödüller veriliyor. Bunlar bizi daha iyi motive ediyor. Bir de baktım ki ben de ortaokul, lise okudum. Onların daha şimdiden ödüllendirilmesi ileride daha büyük şeyler yapacaklarını gösteriyor. Onların yanında olmak; bence çok iyi düşünmüşler. Bu kurum bunu çok iyi düşünmüş. Onlar da hak ettikleri ödülü alıyorlar. O yaşta bunu yaşamak çok güzel. Hepsi daha başarılı olsunlar. Memleketimizin başarıya ihtiyacı var" dedi."BU TÜR ÖDÜL TÖRENLERİNİN DAHA FAZLA OLMASINI ARZU EDİYORUM"Şarkıcı Reyhan Karaca ise şunları söyledi: "Çocukluğumdan beri sanatla uğraşmış biri olarak ben bu tür ödül törenlerinin daha fazla olmasını arzu ediyorum. Çünkü bu tip ödüller çocukların şevkini artırıyor ve seçeceği meslekte onlara bir teşvik ediyor ve yol gösteriyor. Bu yüzden çocukların ileride meslek sahibi olduklarında bilinçli olmaları için bu tip yönlendirmeler ve ödüllendirmeler faydalı olacaktır."