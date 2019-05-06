Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Bursa Rusya mersin
DHgate ile iş birliği
DHgate ile iş birliği
Milli ürüne milli lastik
Milli ürüne milli lastik
Tansiyona uzaktan takip
Tansiyona uzaktan takip
“Fındıkta verim artmalı"
“Fındıkta verim artmalı"
Zam şampiyonu limon
Zam şampiyonu limon

“En büyük gayemiz çocuklarımızın en iyi eğitimi alması”

Turabibaba Kütüphanesi’nde eğitim alan öğrenciler, yılsonu kapanış programında hünerlerini sergiledi.

“En büyük gayemiz çocuklarımızın en iyi eğitimi alması”
banner17

Renkli görüntülere sahne olan etkinliğe katılan Başkan Yıldız, “Bizim en büyük gayemiz gelecekte Türkiye’yi yönetecek olan çocuklarımızın en iyi eğitimi almasıdır.” dedi.



Beyoğlu Belediyesi Turabibaba Kütüphanesi tarafından düzenlenen yılsonu kapanış programı renkli görüntülere sahne oldu. Kasımpaşa Kızılay Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte yıl boyunca Turabibaba Kütüphanesi’ndeki kurslarda eğitim alan çocuklar dans, müzik, tiyatro ve mehteran gösterileri ile izleyenlere görsel bir şölen sundu. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da programa katılarak çocukların ve ailelerin sevincine ortak oldu. Program sonunda Başkan Yıldız, Turabibaba Kütüphanesinde eğitimlerini tamamlayan öğrencilere sertifikalarını takdim etti.



EMANETE EN İYİ ŞEKİLDE SAHİP ÇIKACAKLAR



Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız etkinlikte yaptığı konuşmasında eğitimin önemine dikkat çekerek, “Öncelikle Beyoğlu’ndan, Kasımpaşa’dan gemileri karadan yürüten ve bıraktığı emanetin bekçisi olmaktan şeref duyduğumuz, İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet Hanı vefatının sene-i devriyesinde rahmetle anıyoruz. Bütün annelerimizi tebrik ediyorum. Gelecekte Beyoğlu’nu, İstanbul’u, Türkiye’yi emanet edeceğimiz bu yavrularımızı yetiştiriyorlar. Bizim de en büyük gayemiz gelecekte Türkiye’yi yönetecek olan çocuklarımızın en iyi eğitimi almasıdır. İnanıyorum ki onlara bayrağımızı, milletimizi, devletimizi emanet ettiğimizde, onlar da emanete en iyi şekilde sahip çıkacaklar.” dedi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Haydar Ali YıldızTurabibaba Kütüphanesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5