En iyi üniversiteler açıklandı

Dünyanın en itibarlı derecelendirme kuruluşu olan Times Higher Education (THE), ‘Dünya Üniversite Sıralaması 2022’ sonuçlarını açıkladı. Dünyanın ve Türkiye’nin en iyi üniversitelerinin yer aldığı sıralamada, İngiliz ve Amerikan üniversiteleri ilk 5’deki yerlerini korudu. Türkiye’den ise vakıf üniversiteleri arasında Koç, Sabancı, Bilkent ve Bahçeşehir Üniversiteleri listenin başında yer aldı.

2010 yılından itibaren alanlarında dünyanın en iyi üniversitelerinin belirlendiği ve en güvenilir sıralama listesi olarak görülen Times Higher Education (THE), bu yıl hazırladığı listede 99 ülke ve bölgeden bin 600’ün üzerinde üniversiteye yer verdi. Listedeki üniversiteler; Eğitim/Öğretim, Araştırma, Atıf, Uluslararası Görünürlük ve Endüstri geliri gibi kriterler göz önüne alınarak hazırlandı. Türkiye’de genel sıralama alanında listede sırasıyla; Çankaya Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi yer aldı. Dünya listesinin ilk sırasında Oxford Üniversitesi bulunurken, üniversiteyi; Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü, Harvard Üniversitesi, Stanford Üniversitesi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ve Cambridge Üniversitesi takip etti.

‘ULUSLARARASI GÖRÜNÜRLÜLÜK’TE EN İYİ ÜNİVERSİTELER

Türkiye’deki üniversitelerin ‘Uluslararası Görünürlük’ alanında sıralandığı listede, 801-1000 bandında en iyi 4 vakıf üniversitesi; Bilkent Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi oldu. Üniversitelerin ‘Atıf’ alanındaki sırası ise; Çankaya Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi şeklinde oldu. Son olarak üniversitelerin ‘Araştırma’ alanındaki etkinliğinin incelendiği listede sırasıyla; Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi yer aldı.

Türkiye genel sıralaması

Çankaya Üniversitesi

Koç Üniversitesi

Sabancı Üniversitesi

Bilkent Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa

Bahçeşehir Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Atılım Üniversitesi

Bezmialem Üniversitesi

Düzce Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Karabük Üniversitesi

Özyeğin Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

Dünya Genel Sıralaması

University of Oxford

California Institute of Technology

Harvard University

Stanford University

Massachusetts Institute of Technology

University of Cambridge

Princeton University

University of California, Berkeley

Yale University

The University of Chicago