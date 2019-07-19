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Hedefi İTÜ olanlar Tanıtım ve Tercih Günleri’nde buluşuyor

İstanbul Teknik Üniversitesi Tanıtım ve Tercih Günleri bu yıl 20-28 Temmuz tarihlerinde, 10.00-16.00 saatleri arasında Ayazağa Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Etkinliğin son üç gününde ise bölüm tanıtım sunumları (ITU Warm-up) gerçekleşecek.

Hedefi İTÜ olanlar Tanıtım ve Tercih Günleri’nde buluşuyor
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Üniversiteye hazırlanan gençlerin hayatlarının en önemli dönemlerinden biri olan ve geleceğe hangi meslek ile ilerleyeceklerini belirleyecekleri tercih dönemi başlıyor. Her yıl sayısız aday öğrenciyi İTÜ Ayazağa Yerleşkesinde buluşturarak üniversitenin olanaklarını ve eğitim kültürünü keşfetmelerini sağlayan İTÜ, bu yıl düzenleyeceği etkinlikte, gelecekleriyle ilgili tercih yapacak lise öğrencilerine ve ailelerine İTÜ’nün imkânlarını tanıtacak. 

Farklı fakülte ve birimlerden akademisyenlerin yanı sıra mezunlarla buluşmaların yer alacağı etkinlikte, İTÜ hakkında merak edilenlerin yanı sıra İTÜ’de sosyal yaşam, öğrenci odaklı eğitim, kutup araştırmaları, bilişim ve yapay zekâ teknolojileri ile uluslararası eğitim konuları hakkında bilgi paylaşımı yapılacak. Etkinlik kapsamında aday öğrenciler, İTÜ öğrenci kulüpleri ve proje takımlarının düzenledikleri etkinliklere dâhil olarak, üniversitenin sosyal hayatını yakından tanıma fırsatı elde edecek.



İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca: “Geleneği güçlü ve yenilikçi üniversite seçimi önemli”

Üniversite dönemine hazırlanan gençlerin gelecekteki mesleklerini belirleyecekleri tercih döneminde İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, aday öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu: “Bu dönemde üniversite adayı gençlerin aileleri ile birlikte kendilerinin hangi bölümü istedikleri, bu bölümün hangi üniversitede olması gerektiğini netleştirmeleri önemlidir. Burada geleneği güçlü ve yenilikçi üniversite seçimi önemli çok önemli. Çevre baskısından mümkün olduğunca soyutlansınlar, ne istediklerini netleştirsinler. Yaz döneminde mutlaka üniversite kampüs gezilerine katılmalarını, aday öğrenci birimleriyle iletişime geçmelerini öneriyorum. Böylece hem bölüm hem de üniversite hakkında doğrudan bilgi alma şansını bulacaklardır.” 

Türkiye’nin ilk teknik üniversitesi olarak 246 yıllık tarihi boyunca en iyi mühendisleri, mimarları, iş insanlarını, sanatçıları ve bilim insanlarını yetiştirdiklerini ve yetiştirmeye devam ettiklerini dile getiren Prof. Dr. Karaca sözlerini şöyle sürdürdü: “İstanbul’un farklı bölgelerindeki 5 yerleşkemizde, güncel ders planlarımız, yetkin öğretim kadromuz, her alanda önde gelen İTÜ Arı Teknokentimiz, laboratuvarlarımız, ödüllü yeşil kampüs olanaklarımız ile “öncü” misyonumuzu sürdürüyoruz. Üniversitedeki atmosfer ve tüm ekosistem mezunlarımızın iş hayatındaki başarılarını da belirliyor. Nihayetinde büyük denizde yüzmeyi öğrenmenin avantajları var. Aday öğrencileri tercih döneminde İTÜ’ye bekliyoruz.”

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