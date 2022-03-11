İsmi değişti Topkapı Üniversitesi oldu

Kararın yayımlanmasının ardından İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Nihat Kırmızı, "Güçlü eğitim geleneğimizden faydalanmaya, tüm yeniliklerimizle geleceğin hayallerini kurmaya ve bu hayalleri gerçekleştirmek için vaz gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Yükseköğretime yeni bir perspektif katacak olan bu adımın camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim" açıklamasını yaptı.

İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin ise, "İstanbul Topkapı Üniversitesi olarak, bilim, teknik, sanat, spor, AR-GE merkezleri yatırımlarıyla "Fark Yaratan Üniversite" sorumluluğuyla, çağdaş değerlere sahip, kültürel ve geleneksel bilincini koruyan bireyler yetiştirmeyi sürdüreceğiz. Kurumsal gelenek ve parlak gelecek İstanbul Topkapı Üniversitesinde yaşanmaya ve yaşatılmaya devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.

2009 yılında Plato Meslek Yüksekokulu olarak temelleri atılan İstanbul Topkapı Üniversitesi, 100 bin metrekareyi aşkın fiziki alanı, ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim programları; spor, bilim, teknik ve sanat alanındaki yatırımları ile “Fark yaratan üniversite” mottosuyla önde gelen yükseköğretim kurumlarından olmaya devam ediyor.

ULAŞIMI KOLAY YERLEŞKELERDE GENİŞ KAMPÜS OLANAKLARI

İstanbul Topkapı Üniversitesi, şehrin merkez ve ulaşımı en kolay noktaları Balat, Kazlıçeşme, Şişli, Yenibosna ve Levent yerleşkelerinde 38 ön lisans, 31 lisans ve 11 lisansüstü eğitim programıyla binlerce öğrenciyi geleceğine hazırlıyor.

Alanında uzman akademik kadrosu, öğrenci odaklı eğitim sistemi ve güçlü eğitim geleneği ile iş dünyasına hazır mezunlar yetiştirmeyi amaç edinen İstanbul Topkapı Üniversitesi, sektörlerde yaşanan nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak istiyor.

ÖĞRENCİLER HEM ÖĞRENİYOR HEM DE UYGULUYOR

İstanbul Topkapı Üniversitesi öğrencileri, öğrencilik dönemlerinde hem idari birimlerde çalışma hem de sektörel iş birlikleri sayesinde farklı şirketlerde deneyim kazanma fırsatı elde ediyor. Böylece öğrenciler, diplomalarını aldıklarında önemli bir network, referans ve iş deneyimi ile mezun oluyor...

İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİNDE HANGİ BÖLÜM VE PROGRAMLAR VAR?

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi:

Çizgi Film ve Animasyon, Dijital Oyun Tasarımı, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Görsel İletişim Tasarımı, Grafik Tasarımı, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık, Radyo, Televizyon ve Sinema, Resim, Tiyatro.

Mühendislik Fakültesi:

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi:

Ekonomi (Türkçe), Ekonomi (İngilizce), Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Havacılık Yönetimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İşletme (Türkçe), İşletme (İngilizce), Psikoloji (Türkçe), Psikoloji (İngilizce), Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce), Tarih, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Türkçe), Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce), Yeni Medya ve İletişim, Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe), Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce).

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon, Spor Yöneticiliği

Plato Meslek Yüksekokulu

Acil Durum ve Afet Yönetimi, Adalet, Ağız ve Diş Sağlığı, Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, Aşçılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon, Bilgisayar Programcılığı, Çocuk Gelişimi, Diş Protez Teknolojisi, Dış Ticaret, Eczane Hizmetleri, Elektrik, Elektronörofizyoloji, Fizyoterapi, Grafik Tasarım, Harita ve Kadastro, İç Mekan Tasarımı, İlk ve Acil Yardım, İnternet ve Ağ Teknolojileri, İş Sağlığı ve Güvenliği, Medya ve İletişim, Mimari Restorasyon, Moda Tasarımı, Odyometri, Optisyenlik, Patoloji Laboratuvar Teknikleri, Radyo ve Televizyon Programcılığı, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri, Sosyal Hizmetler, Spor Yönetimi, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Turist Rehberliği, Uçak Teknolojisi.