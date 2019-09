İstanbul Bilgi Üniversitesi satıldı

Laureate International Universities bünyesinde bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi resmen satıldı. Üniversiteyi Can Holding aldı. Anlaşma tutarının 90 milyon dolar olduğu öğrenildi.



Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu satışın ardından açıklamada bulundu.



Sözcü'den Can Mumay'ın haberine göre, Vakıf’tan yapılan açıklamada, “1994 yılında kurulan Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı'na yeni destekçilerimiz katılmıştır. Bu doğrultuda Can Ailesi, vakfımızın destekçileri arasındaki yerini almıştır. ​Üniversitemizin mevcut yönetimi ile akademik ve idari kadroları bir değişiklik olmaksızın görevine devam ederken; Laureate Uluslararası Üniversiteler Ağı başta olmak üzere diğer tüm uluslararası iş birlikleri de büyüyerek sürecektir” denildi.