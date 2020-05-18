İşte eğitimle ilgili bayram müjdesi

İş dünyasının en sevilen iki ismi Kemal Akar ve Serdar Urfalılar her yıl sahurda herkesi bir araya getirip hasret giderme buluşması düzenliyor. Akar ve Urfalılar için en sevilen dememizim nedeni davet edilen herkes bu buluşmada oluyor.

Birbiri ile yıl içinde telefonla onlarca kez görüşen, iş icabı sık sık bir araya gelen insanlar bu defa içinde iş olmadan sadece hasret gidermek için bir araya geliyor.

Yıllar önce başlayan bu buluşmalar giderek büyüdü. Herkes bu yıl sahur buluşması hangi gün diye tarih sormaya başladı. Müdavimleri oldu ve sahur buluşmaları markaya dönüştü, aranır oldu. Kemal Akar ve Serdar Urfalılar son dönemde sahur buluşmalarını aynı zamanda fikir sohbetleri haline de dönüştürdü.

Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak'ın yönettiği buluşmaların geçen yılki gündemi eğitim oldu. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan’ın önerisi ile gündem geldi eğitim ve ilk defa geçen yıl konuşuldu. İyi ki de konuşulmuş. Yapılan konuşmalarla ilgili çok büyük adımlar atıldı.

Farklı fikirler çıkmıştı geçen yıl… Ve herkes eğitimini önemine bir kere daha dikkat çekmeşti. Bu yıl konu ne olmalı diye sorunca Kemal Akar ve Sardar Urfalılar, “Geçen yıl başlayan konuda çok önemli gelişmeler oldu. Egitime devam edelim” önerisinde bulundm.

Onlara da uygun gelmiş olacak ki bu yıl da eğitim masadaydı. Ve günün koşullarına uygun olarak buluşma zoom üzerinden gerçekleşti. 120’ye yakın işadamı katıldı. 30 ekonomi gazetecisi toplantıyı izledi.

Buluşmanın yıldızı Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer oldu… Açılımlar yaptı. Eğitimi çok iyi bilen bir isimdi ve öyle olduğunu da adeta ispatladı.

Ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan ile başlatacakları heyecan verici projeyi paylaştı bayram öncesi müjde gibi…

. Bir ay önce Erdal Bahçıvan başkan aradı, “yazılım eğitimi konusunda birlikte birşeyler yapsak” diye… Biri İstanbul’un Avrupa yakasında, diğeri Anadolu yakasında olmak üzere özel Ar-Ge merkezleri kuracağız.

. Projeye Microsoft, Google gibi kurumlar ve üniversitelerin de destek vereceğini bildirdi:

. Sözünü ettiğim merkezler, “yazılım mükemmeliyet merkezi” olacak.

. Mükemmeliyet merkezleri projesi daha önce Milli Bakanlığı'nın 2020 Vizyonu'nda yer almıştı.

Bu arada buluşmada en faydalı önerilerden biri İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki’den şu ifadelerle geldi:

- Bu hastalık bize bilimin peşinden gitmemiz gerektiğini bir kez daha anlattı. Daha sonradan devam ettiğim üniversite eğitimimde şunu gördüm çocukların yurt sorunu var. Staj yapmaya çok ihtiyaçları var. İşletmelere çalışanları oranında stajyer alma zorunluluğu getirilmeli.

KİMLER KATILDI

Sahur Buluşması’nın onur konuğu Sanayi Ve Teknoloji Bakan Yardımcısı iş dünyasının abisi Hasan Büyükdede oldu. Herkes konuşmaya başlamadan Büyükdede’ye sevgilerini iletti. İş dünyasının BÜYÜKDEDESİ olduğu bir kere daha anlaşıldı Bakan Yardımcısı’nın…

Sahur sohbetine Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı. Fatma Aydoğdu, İSO Meclis Üyesi Mehmet Umur, Eski TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Uluslararası İşveren Örgütü Başkanı Erol Kiresepi, Bağlantı Elemanları Sanayici ve İş Adamları Derneği (BESİAD) Başkanı Mustafa Tecdelioğlu, Uyumsoft'un Başkanı Mehmet Önder, İSO Meclis Üyesi Aynur Ayhan, İDDMİB Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Çapan, İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı, TİM Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, Başarsoft Bilgi Teknolojileri A.Ş. CEO'su Alim Küçükpehlivan, Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği Başkanı Vehbi Canpolat, Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Çetin Tecdelioğlu, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Hüseyin Çetin, Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Biçer, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Tekstilci Ali Aydın, Bankacı Can Akın Çağlar ve 5N1PR İletişim Danışmanlığı'nın Genel Koordinatörü Kenan Kaffar gibi çok sayıda önde gelen sanayici ve iletişimci katıldı.

SADETTİN ÇAY CANLI BAĞLANTI YAPTI

Gecede bu yıl sadece Sadettin Çay yoktu. Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Onur Üyesi Sadettin Çay’ın Başkanı olduğu Kızılay Beykoz Şubesi, sanayicilerin desteğiyle, hem iftarda hem de sahurda Beykoz'da 200'er kişiye gıda yardımında bulundu. Ayrıca aynı saatlerde kan bağışı kampanyası yaptı. Hatta bir ara canlı bağlanarak kan bağışı kampanyasındaki yoğun ilgiyi bütün katılımcılarla paylaştı.