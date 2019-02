İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Yağcı Almanya’dan ödül aldı ‘Polimer kimyası’ alanında yaptığı evrensel düzeydeki çalışmalarıyla tanınan İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Yağcı, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Prof. Dr. Yağcı, Alexander von Humboldt (AvH) Vakfı tarafından verilen Almanya’nın en prestijli Humboldt Araştırma Ödülü’ne değer görüldü.



İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Yusuf Yağcı Humboldt Araştırma Ödülü ile Almanya’da bulunan üniversitelerle İTÜ arasında bilimsel iş birliği sağlayacak. Almanya’ya davet edilen Yağcı, kendi seçtiği bir araştırma grubu ile birlikte bir yıla kadar bilimsel çalışma yapma olanağı ile birlikte uluslararası bilimsel iş birliklerini artıracak.

Prof. Dr. Yusuf Yağcı’ya bilimsel araştırmalara katkısı nedeniyle verilen prestijli ödül, AvH Vakfı’nın 28-31 Mart tarihlerinde Almanya’nın Bamberg şehrinde gerçekleşecek 47. Araştırma Ödülleri Sempozyumu’nda takdim edilecek.



BİLİMSEL ARAŞTIRMALARA HAYAT BOYU DESTEK



Araştırmacı Alexander von Humboldt adına alanında uzman isimlere verilen ödüle Potsdam Üniversitesi’nden Prof. Dr. Helmut Schlaad tarafından aday gösterilen Prof. Dr. Yağcı, Alman bilim insanları ile birlikte polimer kimyası alanında yapacağı bilimsel araştırmalarına bu prestijli ödülle birlikte yenilerini ekleyecek. Geçmişte araştırmacıların bilimsel çalışmaları göz önünde bulunduran ve bilime katkısının artarak devam edeceğinin göstergesi olan Humboldt Araştırma Ödülü 60 Bin Euro değerinde ve Pof. Dr. Yağcı’nın gelecekteki tüm araştırmalarına da destek vermeyi amaçlıyor.



PROF. DR. YAĞCI “GENÇ BİLİM İNSANLARINA GÜVENİYORUM”



Araştırma ödülü ilgili Prof. Dr. Yağcı, 1980 yılından beri bütün akademik çalışmalarını Türkiye’de İTÜ’de sürdüren bir bilim adamı olarak böylesine uluslararası önemli bir ödülü almanın onurunu taşıdığını ve bu ödülün Alman bilim adamları ile var olan bilimsel iş birliklerinin daha da artıracağın söyledi. Üniversitemizdeki genç bilim insanlarının zor koşullarda dahi çok çalışarak daha büyük başarılar elde edebileceğine inandığını belirtti.



TÜM UZMANLIK ALANLARINDA HER YIL 100 BİLİM İNSANINA VERİLİYOR



Dünyanın 140 ülkesinde 54’ü Nobel sahibi 27 binden fazla akademisyen ve araştırmacı ağına sahip AvH Vakfı, her yıl farklı ülkelerden 2 bin bilim insanına Almanya’nın araştırma olanaklarını açıyor. Birçok ödülü arasından Humboldt Araştırma Ödülü, konusunda bilime uluslararası düzeyde önemli katkı sağlayan, bilimsel araştırmalarıyla alanında temel keşiflerle yeni teoriler bulmuş ve yenilerini bulacak potansiyeli yüksek olan araştırmacılara veriliyor. Tüm bilimsel araştırma alanlarını kapsayan bu ödüle tüm ülkelerden her yıl 100 kişi layık görülüyor.Ülkemizden daha önce bu ödüle layık görülen bilim insanları Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu, Prof. Dr. Ziya Akçasu, Prof. Dr. Sadık Kakaç, Prof. Dr. Nihat Berker, Prof. Dr. Okyay Kaynak, Prof. Dr. Tuncay Taymaz ve Dr. Tuna Eken oldu.