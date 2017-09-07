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Kadınlara internet eğitimi

- Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Dursun: "Kadınların hayatını her alanda kolaylaştırıp sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla teknoloji seferberliği başlatıyoruz. Misyonumuz doğrultusunda ülkemizdeki dijital okuryazarlığı artırmayı hedefliyoruz"

Kadınlara internet eğitimi

ORDU (AA) - Türk Telekomun "Şimdi Senin Zamanın" sloganıyla kadınlara yönelik başlattığı internet eğitimi programı kapsamında Ordulu kadınlara, hayatlarını daha da kolaylaştıracak teknoloji eğitimi veriliyor.
Altınordu ilçesi Tayfun Gürsoy Parkı'nda kurulan Türk Telekom Gezici Eğitim Tırı'nda, 50 kadına 2'şer saatlik periyotlarla uzman ekipler tarafından temel internet kullanımının yanı sıra başta e-Devlet olmak üzere bazı uygulamaları nasıl kullanacakları öğretiliyor.
Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, yaptığı açıklamada, şirketin teknolojinin gücüyle kadınların hayatını kolaylaştırmak ve sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla başlattığı projede ilk durağın Ordu olduğunu söyledi.
Türk Telekom olarak teknolojiyle kadınların hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olduklarını dile getiren Dursun, "Çünkü teknolojinin hayatları kolaylaştırmakla kalmayıp, imkansızı başarabilecek gücü verdiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda kadınların tercih ve ihtiyaçlarına özel olarak geliştirdiğimiz proje ile 'Şimdi senin zamanın' diyoruz." ifadelerini kullandı.
Hakan Dursun, Türkiye'nin dört bir yanındaki binlerce kadını teknoloji ile güçlendirmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Kadınların hayatını her alanda kolaylaştırıp sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla teknoloji seferberliği başlatıyoruz. Misyonumuz doğrultusunda ülkemizdeki dijital okuryazarlığı artırmayı hedefliyoruz. Amacımız, projemizle toplumsal kalkınmaya Türk Telekom olarak destek verip, kadınların teknolojinin sunduğu fırsatlardan daha fazla faydalanması. Bu sayede hem kadınların, hem toplumun refahını yükselterek onların ekonomiye ve iş gücüne daha fazla katılmalarını sağlamak."
- Kadınlar da eğitimden memnun
Kursiyerlerden Dilek Şen, projenin kendileri adına çok avantajlı olduğunu söyledi.
Ordu'da ilk defa böyle bir şeyin yapılması dolayısıyla çok memnun olduklarını ifade eden Şen, "Bizlere bu imkanı sunan Türk Telekoma çok teşekkür ediyorum. Bu proje sayesinde artık teknolojiyi daha iyi kullanma imkanı bulacağız. Her şeyden önce internet üzerinden faturalarımızı daha kolaylıkla ödeyeceğiz." dedi.
Nilgün Aksu da daha önce internet kullanımında sorunlar yaşadığını ve çevresindeki insanlardan yardım aldığını dile getirerek, bu proje sayesinde eksiklerini gidereceklerini ve internet kullanımını daha iyi öğreneceklerini vurguladı.
Safiye Özdemir ise eğitimlere katılabildiği için mutlu olduğunu belirterek, Türk Telekom sayesinde internet kullanımındaki zorlukları aşabileceğini söyledi.
Öte yandan, eğitime anneleriyle gelen çocuklar için tır çevresinde portatif bir oyun parkı kurulurken, eğitim sonrasında katılımcılara sertifika ve çeşitli hediyeler verileceği de bildirildi.
Proje kapsamında yaklaşık 3 ay içerisinde 38 ilde toplam 4 bin kadına eğitim verilmesi hedefleniyor.

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