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KAÜ'de "Doğu Akdeniz Enerji Savaşları Bağlamında Kıbrıs Meselesi" konferansı

KAÜ Rektörü Prof. Dr. Uğur Özgöker, "Doğu Akdeniz Enerji Savaşları Bağlamında Kıbrıs Meselesi" konulu konferans verdi.

KAÜ'de "Doğu Akdeniz Enerji Savaşları Bağlamında Kıbrıs Meselesi" konferansı
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Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Özgöker, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Serdar Yılmaz danışmanlığında kurulan Bölgesel Analiz Topluluğu’nun davetlisi olarak, Muğla’da “Doğu Akdeniz Enerji Savaşları Bağlamında Kıbrıs Meselesi” konulu konferans verdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek’in de katılım gösterdiği konferansta, Doğu Akdeniz’de bulunan hidrokarbon kaynaklarının Avrupa Birliği’nin 30 yıllık enerjisini karşıladığına dikkat çeken Özgöker, ortada büyük bir pastanın olduğunu ve bunun paylaşımında mevcut zengin hidrokarbon kaynaklarından dolayı sorun olduğunu ifade etti. Konferansın bitmesiyle ev sahibi Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek tarafından teşekkür paleti verilen Özgöker, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştığını ve kısa zamanda bunun ikincisini yapma sözü verdi.

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Anahtar Kelimeler:
KAÜProf. Dr. Uğur ÖzgökerProf. Dr. Hüseyin ÇiçekDoğu Akdeniz
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