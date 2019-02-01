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(KAÜ), İslam Dünyası Üniversiteler Federasyonu üyeliğine kabul edildi

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ), İslam Dünyası Üniversiteler Federasyonu üyeliğine kabul edildi

(KAÜ), İslam Dünyası Üniversiteler Federasyonu üyeliğine kabul edildi
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KAÜ’den yapılan açıklamada, üniversitenin geçen günlerde İslam Dünyası Üniversiteler Federasyonu (FUIW) üyeliğine kabul edildiği bildirilirken, kalite ve uluslararası tanınırlığa verdiği önemi, iş birliği anlaşmalarıyla da göstermeye devam ettiği kaydedildi.

İslam Dünyası Üniversiteler Federasyonu’nun, İslam ülkelerinde bulunan; aynı seviyedeki üniversiteleri ve yüksek eğitim kurumlarını desteklediği ve iş birliği içerisinde bulunduğu bildirildi.

KAÜ’nün, federasyon üyeliğine kabul için gerekli bütün koşul ve özelliklere sahip olduğu belirtilen açıklamada, bu vesileyle uluslararası kalitenin bir kez daha ortaya koyulduğu vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ)İslam Dünyası Üniversiteler Federasyonu
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