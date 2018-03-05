Kıbrıs eğitim sektöründe akademik kariyer planlıyorsanız işte fırsat!

Doç. Dr. Asım Vehbi'nin Mütevelli Heyeti Başkan Vekili ve Prof. Dr. Uğur Özgöker'in de Rektör olarak atanmasıyla yeni bir yapılanmaya giren KAÜ, yeni takım arkadaşları arıyor.
KAÜ, 7 bölüm başlığı için akademik personel münhali açtı.
İşte detaylar...
AKADEMİK PERSONEL:
1- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (RPD)
2- Psikoloji
3- Mutfak Sanatları ve Aşçılık
4- Bahçe Tarımı
5- Arıcılık
6- Kamu Yönetimi
7- Süs Bitkileri
Detaylı bilgi ve başvuru için 0392 228 92 33 iletişim numarasından veya humanresources@auc.edu.tr İnsan Kaynakları mail adresinden bilgi alınabileceği belirtildi.
KAÜ, 7 bölüm başlığı için akademik personel münhali açtı.
İşte detaylar...
AKADEMİK PERSONEL:
1- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (RPD)
2- Psikoloji
3- Mutfak Sanatları ve Aşçılık
4- Bahçe Tarımı
5- Arıcılık
6- Kamu Yönetimi
7- Süs Bitkileri
Detaylı bilgi ve başvuru için 0392 228 92 33 iletişim numarasından veya humanresources@auc.edu.tr İnsan Kaynakları mail adresinden bilgi alınabileceği belirtildi.