Kız kardeşim projesi ile kadın kooperatiflerine destek

Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen Bölgesel Kooperatifler Zirvesi, Adana’da gerçekleşti. Coca-Cola Türkiye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Habitat Derneği iş birliğiyle kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemek amacıyla 2015 yılından bu yana yürütülen Kız Kardeşim Projesi ile yer aldı.

Coca-Cola Türkiye Kurumsal İlişkiler ve İletişim Direktörü Nazlı Berberoğlu konu ile ilgili şöyle konuştu: “Türkiye’de kadınların ekonomik hayata etkin bir şekilde katılımına destek vermek amacıyla hayata geçirdiğimiz Kız Kardeşim Projesi’ni altı yıldır kesintisiz olarak sürdürüyoruz. Projemiz, yeni iş birlikleri, hibe ve yeni eğitim programları ile her geçen gün, daha çok kadının hayatına dokunur hale geldi. Bugün de Ticaret Bakanlığımızın hayata geçirdiği Bölgesel Kooperatifler Zirvesi’ne katılım sağladık. Yeni iş birlikleri ve projeler ile yerel kalkınmada önemli rol oynayan kadın kooperatiflerini eğitim programları ile desteklemeye devam edeceğiz.”

Sommer Şef kendi girişimcilik hikayesini paylaştı

Kamuoyunda “Somer Şef” olarak tanınan Şef Somer Sivrioğlu, Kız Kardeşim Projesi kapsamında etkinliğe katılarak kendi girişmcilik hikayesini kadın girişimciler ile paylaştı.



KIZ KARDEŞİM PROJESİ

Coca-Cola Vakfı’nın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Habitat Derneği ile birlikte 2015 yılından bu yana devam eden Kız Kardeşim Projesi, kadınların ekonomik hayata katılımı konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılarak toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesi ve ekonomik kalkınmada aktif rol almaları için desteklenmesi amaçlanıyor. Kız Kardeşim Projesi, Türkiye’de bugüne kadar 81 ilde 100 binin üzerinde kadının kendini geliştirerek toplum içinde daha aktif rol almasına destek oldu.

