Koç Akademi korona günlerinde sizinle

Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörlüğü’nün şirket çalışanlarına özel olarak sunduğu Koç Akademi Platformu, Koronavirüs ile birlikte değişen günlük hayatımızda ihtiyaç duyabileceğimiz birçok önemli bilgi, faydalı öneri ve ipuçlarını bugün itibariyle ücretsiz olarak herkese kullanım hakkı sağladı.

Sağlıklı yaşam için günlük hayatımız içerisine dahil ettiğimiz bazı alışkanlıklar artık Koç Akademi Platformu sayesinde “Sağlıklı bir yaşam için neler yapmalıyız?” sorusuna en uygun yanıtı almamıza yardımcı olacak. Platform sayesinde kullanıcılar; sağlıklı kilo verme, sağlıklı beslenme, evde yapabileceğiniz egzersizler gibi çeşitli konuların işlendiği video eğitimlerini izleyerek, sağlıklı yaşamın püf noktaları hakkında bilgi sahibi olacaklar.

Teknolojiden kişisel gelişime, sağlıklı yaşamdan aileye ve hobilere kadar binlerce video eğitim içeriğinin bir arada sunulduğu Koç Akademi Platformu’ndan maksimum sayıda kişinin faydalanması hedefleniyor.

Koç Akademi’nin yepyeni içeriklerine https://www.kocakademi.com/ adresinden ulaşabilirsiniz