Koç Üniversitesi mezuniyet töreni yapıldı

Koç Üniversitesi’nin “24. Yıl Lisans ve Lisansüstü Mezuniyet Töreni” Rumelifeneri Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Bu yıl 1.154 öğrencinin diploma aldığı törende mezunlara seslenen Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, “Büyük Önder Atatürk'ün dediği gibi ‘Hayat mücâdeleden ibârettir’; Cumhuriyet’in ilke ve inkılaplarına sadık, demokrasiye inanan, laik, adil, yenilikçi, kendine güveni tam hür fikirli gençler olarak; memleketimiz ve insanlık için önemli işler yapacak olan yarının liderlerisiniz. Konuşmasında, Koç Üniversitesi’nin kuruluşunun 25. Yılı olduğunu hatırlatan Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, son bir kaç yılda üniversitenin gelecek 25 ve hatta 50 yılını belirleyecek atılımlar yaptıklarını söyledi. Prof. Dr. İnan, “Bilimsel araştırma programlarımız artık o denli hızla gelişiyor ki, hem yeni öğretim üyesi hem de doktora öğrencisi alımlarımız büyük bir ivme kazandı” diye konuştu. Törenin konuk konuşmacısı olan New York Üniversitesi 16. Rektörü Prof. Dr. Andrew Hamilton ise yeni mezunlara “Üniversiteler, her geçen gün cehaletin, bağnazlığın, adaletsizliğin karanlığında delikler açar. Koç Üniversitesi, tam da bunu yapıyor. Her öğrencinin dünya edebiyatına, bilim dallarına ve tarihe dair çok değerli bir temel eğitim almasını sağlıyor” diye seslendi.



Koç Üniversitesi 2017-2018 akademik eğitim ve öğretim dönemi lisans ve lisansüstü eğitimini başarıyla tamamlayan 1.154 öğrenci, 23 Haziran 2018 Cumartesi günü düzenlenen, 24’üncü Mezuniyet Töreni’yle diplomalarını aldı. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer M. Koç ve Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan’ın katıldığı törenin, bu yılki konuk konuşmacısı New York Üniversitesi 16. Rektörü Prof. Dr. Andrew Hamilton oldu. Koç Ailesi, akademisyenler ve öğrenci ailelerinin hazır bulunduğu törenin açılışında konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer M. Koç, sözlerine Koç Üniversitesi’nin temelini atan, Koç Topluluğu’nun kurucusu Vehbi Koç’u anarak başladı. Konuşmasına, 25 yıl içinde Koç Üniversitesi’nin elde ettiği büyük başarılarda önemli katkıları bulunan mütevelli heyeti üyelerine, mezunlara ve öğrencilere atıfta bulunarak devam etti.





“Büyük Önder Atatürk’ün sözünü unutmayın; hayat mücadeleden ibarettir.”



Mezuniyeti, “İnsanın hayatında en güzel dönemlerden birinin ardında bıraktığı ve bir o kadar heyecan verici yeni bir safhaya geçtiği dönüm noktası” olarak tanımlayan Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer M. Koç, mezunlara şöyle seslendi: “Hayatınızın bundan sonraki döneminde siz artık üniversitemizin adeta birer temsilcisi, olacaksınız. Büyük Önder Atatürk'ün dediği gibi "Hayat mücadeleden ibarettir"; bunu sakın unutmayın. Ancak, bu gerçek sizi gereğinden fazla korkutmasın. Sizler; Cumhuriyet’in ilke ve inkılaplarına sadık, demokrasiye inanan, laik, adil, yenilikçi, kendine güveni tam, hür fikirli gençler olarak; memleketimiz ve insanlık için önemli işler yapacak olan yarının liderlerisiniz.Sizler bugün, mezun olmanın ve yeni bir hayata başlamanın heyecan ve coşkusu içindesiniz. Bizler ise bir kez daha mezuniyet heyecanınıza ortak olmanın gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Sizin gibi pırıl pırıl, iyi yetişmiş genç insanları topluma kazandırdığımız için de bir o kadar mutluyuz. Hepimize bu coşkuyu yaşatan Koç Topluluğu ve Üniversitemizin Kurucusu Merhum Vehbi Koç'u bu vesileyle saygı ve şükranla anıyorum. Kendisi üniversitemizin 4 Ekim 1993 tarihindeki ilk dersinde şu sözleri dile getirmişti: "Koç Üniversitesi'nin amacı, sıradan olmayan gençlerin iyi yetiştirilmelerini sağlamaktır. Onların yeterli sayıda olmaları ve hak ettikleri liderlik noktalarına gelmeleri sonucu, ülkemizin geleceği güvence altına alınmış olacaktır. Ne kadar çok kaliteli insan yetiştirebilirsek, memlekete o nispette hizmet etmiş olacağız…" bu felsefenin hâlâ kat'î surette geçerliliğini koruduğunu ve bizim için de her zaman yol gösterici olduğunu belirtmek isterim. 4 Ekim 1993'ten bu yana geçen 25 yıl içinde, Koç Üniversitesi; kurulduğu zamanki vizyon ve hayallerin, çok daha fevkinde bir akademik kuruma dönüştü.”



Ömer M. Koç konuşmasında, gençleri yaptıkları her işte, Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık yolunda demokrasiden ödün vermeden ilerleyen, Cumhuriyet’in temel ilke ve inkılâplarına gönülden bağlı, Türkiye’yi çağdaş medeniyetler seviyesine getirmek için var gücüyle çalışan, sorumluluk ve görevlerinin bilincinde yetişmiş insanlar olarak görmeyi beklediklerini söyledi.



Koç Üniversitesi'nin temellerini atarken, Atatürk'ün; "Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister…" sözünü şiar edindiklerini hatırlatan Ömer M. Koç, “Ne mutlu ki 25 yılda çok mesafe kat ettik. Bugün üniversitemizin, ülkemizin en başarılı öğrencilerinin ve akademisyenlerinin bir araya geldiği bir çekim merkezi olduğunu memnuniyetle müşahede etmekteyiz. Bilimin ve toplumsal hayatın çeşitli alanlarında öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimizin aldığı ödüller; uluslararası kuruluşlar tarafından üniversitemize sağlanan önemli tutarlardaki araştırma fonları; mezunlarımızın iş, akademi ve sosyal hayatta her sene katlanarak artan gurur verici başarıları, yüksek lisans ve doktora programlarımız; araştırma merkezleri ve forumlar başarılı çalışmalarımızın göstergesi oldu. Bu yıl mezun olan 1.154 öğrencimizle birlikte toplam mezun sayımız 13.000’e ulaştı. Mütevelli heyetimize Mayıs 2018 itibarıyla üç yeni üye atandı. Bu isimlerden ikisi üniversitemizin mezunlarından Banu Vargı Tümay ve Nathalie Sutoyanof Suda. Üçüncü kişi ise Koç Üniversitesi Rahmi Koç Bilim Madalyası’na layık görülen ilk isim olan UCLA'dan Prof. Dr. Aydoğan Özcan. Üçünün de bu özel günümüzde aramızda olmasından çok mutluyuz” dedi.





Prof. Dr. Umran İnan :“Üniversite eğitimini nesiller arası bir randevu olarak görüyoruz”



Koç Üniversitesi’nin ana felsefesinin öğrenciler için en özgür ortamı yaratmak olduğunu ifade eden Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan da şöyle konuştu: “Biz üniversite eğitimini nesiller arası bir randevu olarak görüyoruz. Sizlerin başarılarınızla her zaman gurur duyacağız. Üniversitemizde aldığınız geniş tabanlı eğitimle meslek odaklı dersler yanında, insanı insan yapan bilgi ve birikimin çeşitli boyutlarını da tattınız. Sizler yarının düşünce önderleri, iş dünyasının liderleri, mühendisleri, hukukçuları, bilim insanları, doktorları ve sanatçılarısınız; kısacası siz yarınımızın sahipleri ve ülkemizin geleceğisiniz.”



Merhum Vehbi Koç’un ileri görüşlülüğüyle 1993 yılında kurulan Koç Üniversitesi’nin geldiği noktaya da değinen Prof. Dr. İnan, üniversitenin 25 yıl boyunca önemli çalışmalara imza attığını belirtti. Prof. Dr. İnan, “Koç Üniversitesi olarak, zeki, donanımlı, aydınlık fikirli, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı öğrencileri ve her biri alanında önemli araştırmalara imza atmış ve eğitimci kimlikleriyle başarılar elde etmiş öğretim üyelerimizle tüm dünyada saygınlığı kabul gören, haklı bir yer edinmenin gururunu taşıyoruz” dedi. Prof. Dr. Umran İnan sözlerine şöyle devam etti: “Üniversitemizin bir sonraki 25 ve hatta 50 yılını belirleyecek atılımlarımızın ilk tohumlarını da son birkaç yıl içinde attık. Bilimsel araştırma programlarımız artık o denli hızla gelişiyor ki, hem yeni öğretim üyesi hem de doktora öğrencisi alımlarımız büyük ivme kazandı. Öyle ki, ülkemizde bugün bilimsel araştırma ve geliştirme alanlarında Avrupa’dan en çok fon alan üniversite ve TÜBİTAK’tan da en çok proje desteği alan birkaç üniversiteden biri haline geldik.



En önemli atılımlarımızdan biri 2014 yılında hayata geçen Koç Üniversitesi Hastanesi. Eğitim ve araştırma hastanesi olarak şimdiden ülkemizdeki ciddi bir ihtiyaca cevap verebilen, önemli kurumlardan biri haline geldi. Yine, bugüne değin Türkiye’de alınan en yüksek devlet fonuyla desteklenen Translasyonel Tıp Araştırma Merkezimiz bu yıl içinde kuruldu. Rumelifeneri kampüsümüzde bu ay içinde tamamlanan “Semahat ve Dr. Nusret Arsel Bilim ve Teknoloji Binası” sayesinde yepyeni teknolojik laboratuvarlar, sınıflar, yeni doktora öğrencileri ve öğretim üyeleri için çalışma mekânlarımız olacak. Bu yeni yapılanmamızla artık dünya üniversiteleriyle başa baş mücadelemizde çok daha güçlü konumda olacağız.



En gurur duyduğumuz programlardan biri de Anadolu Bursiyerleri Programı. Yedi yıl önce 14 öğrenciyle başlayan bu program, 2017’de 376 öğrencinin 183 ayrı kurum tarafından desteklendiği bir boyuta ulaştı. Bu yıl da 50’den fazla yeni kurumun ve mezun sınıflarımızın da destekleriyle ülkemizin dört bir yanından gelen 120 tane daha öğrenciyi üniversitemize bu şekilde yerleştiriyor olacağız. Bu sene 25. Yılımız vesilesiyle mezunlarımızın bu programı sahiplenmeleriyle onların okulumuz ile bağlarını daha güçlendirdiğimiz bir dönemin de başlangıcını yapmış olduk.”







Prof. Dr. Andrew Hamilton: Üniversitelerin görevi karanlıkta delikler açmak



Konuk konuşmacı olarak törene katılan New York Üniversitesi 16. Rektörü Prof. Dr. Andrew Hamilton, “Koç Üniversitesi camiasının enerjisi, vizyonu ve merakı beni ziyadesiyle etkiliyor. New York Üniversitesi 187 yaşında, Yale 317, Oxford ise 850 yaşında. Ve şüphem yok ki Koç Üniversitesi’nin de bu denli uzun ve şanlı bir tarihi olacak.



İskoç yazar Robert Louis Stevenson’a dair bir hikâyeyi hatırladım. 19. yüzyıl İskoçya’sında büyüyen Stevenson, her gece elinde bir merdiven ve bir meşaleyle sokak boyunca yürüyerek sokak lambalarını yakan lambacıyı izlermiş. Hikâyeye göre, bir akşam Stevenson’a nereye baktığını sormuşlar; Stevenson heyecanla, “Şu adama bakın! Karanlıkta delikler açıyor!” demiş.



İşte üniversitelerin yaptığı budur: Karanlıkta delikler açmak.



Üniversiteler, gerçekleri gün yüzüne çıkararak ve kanıta dayalı araştırmalar yürüterek gerçeğe ışık tutar. İnsanlık deneyimini sanat ve edebiyatla aydınlatır. Derin ve incelikli düşünürler, çok yönlü liderler, beceri ve prensip sahibi profesyoneller yetiştirerek zamanımıza dair yeni kavrayışlar yaratır. Bizi yeni perspektiflerle ve yeni kültürlerle tanıştırarak bilginin, anlayışın ışığını yayar. Barışı ve şefkati büyütür. Üniversiteler, her geçen gün cehaletin, bağnazlığın, adaletsizliğin karanlığında delikler açar. Koç Üniversitesi, tam da bunu yapıyor.



Her on öğrenciden birinin başka ülkelerden gelmesi, kampüse küresel bir bakış açısı katıyor. Doğu ile Batı arasında hem gerçek hem de sembolik anlamda köprü kuran bir şehirde yer alan Üniversite’nin konumu, farklı kültürlerin ve geleneklerin perspektiflerini keşfetmek için eşsiz bir fırsat yaratması anlamına geliyor. Ve siz, Koç Üniversitesi öğrencileri, bu fırsatlardan en iyi şekilde faydalanma şansını yakaladınız. Sizler, 2018 Mezunları, yükseköğretimin günümüzde taşıdığı değerin bizzat ispatısınız. Her biriniz karanlıkta kendinizce bir delik açacaksınız... Ve sayenizde dünyamız daha iyi bir yer olacak” diye konuştu.







Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olan okul birincisi Dağhan Carlos Edip Akkar ise arkadaşlarına şöyle seslendi: “Bugün Koç 2018 mezunları olarak hayata atılıyor, geleceği yaratma vazifesini üst nesillerden devralıyoruz. Ben hepimiz adına, her alanda medeniyet ve bilim ışığını en önlere taşıyacağımıza, en ileri atılımları yapacağımıza ve geleceğin parlak Koç mezunlarına kusursuz örnekler olacağımıza eminim. Bu yolda, Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi “Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.”









Koç Üniversitesi Hakkında



1993 yılında, en yetkin mezunları yetiştirmek, bilimin sınırlarını ilerletmek ve bu alanlarda ülkemize, insanlığa ve Türkiye'ye hizmet etmek misyonuyla kurulan Koç Üniversitesi, uluslararası düzeyde eğitim veren bir kurumdur. 22 lisans, 29 yüksek lisans ve doktora programı bulunan Koç Üniversitesi'nde lisans programındaki öğrencilerin yüzde %36’’sı burslu olarak eğitim görmekte. Sosyal Bilimler, Fen ve Mühendislik Bilimleri ile Sağlık Bilimleri yüksek lisans ve doktora programları ise %100'ü bursludur. Koç Üniversitesi'nde öğrenim gören 7048 öğrenci bulunuyor. Koç Üniversitesi’nin lisans ve yüksek lisans programlarından bugüne değin 13.000’den fazla öğrenci mezun oldu. Koç Üniversitesi, dünya standartlarında geniş laboratuvar, bilgi işlem ve araştırma olanaklarıyla, öğretim üyesi başına düşen bilimsel makale sayısında Türkiye'deki eğitim kurumlarının arasında en üst sıralarda yer alır.









Andrew Hamilton hakkında



Andrew Hamilton, tanınmış bir bilim insanı olmasının yanı sıra dünyanın en seçkin öğretim kurumlarında da başarılı bir idarecilik kariyerine sahiptir. Mart 2015’te ABD’nin en büyük ve etkili vakıf üniversitelerinden biri olan New York Üniversitesi’nin 16. Rektörü olarak seçildiği görevini 01 Ocak 2016’dan beri sürdürmektedir. Andrew Hamilton, New York Üniversitesi’ndeki görevinden önce kimya profesörü olduğu Oxford Üniversitesi’nde 2009’dan itibaren Rektör olarak görev yaptı.





Oxford Üniversitesi’ndeki Rektörlük görevi öncesinde Hamilton, Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Yönetici Yardımcısı olarak görev yaptığı Yale Üniversitesi’nde 2004-2008 yılları arasında Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı olarak çalıştı. Yale Üniversitesi’nde Benjamin Silliman Kimya Profesörü ve moleküler biyofizik ve biyokimya profesörü olarak çalışan Hamilton, Yale Üniversitesi’nden önce Pittsburgh Üniversitesi’nde kimya profesörü ve Kimya Bölümü Başkanı olarak görev yaptı. Hamilton, Pittsburgh Üniversitesi’nden önce Princeton Üniversitesi’nde kimya alanında yardımcı doçent olarak çalıştı.





Akademik liderlik geçmişine ek olarak çok sayıda ödülü ve akademik yayını bulunan, tanınmış bir kimyager olan Hamilton, Rektörlük görevleriyle eşzamanlı olarak kendi araştırma laboratuvarında bilimsel çalışmalarını sürdürdü. Hamilton’ın organik kimya ve biyokimyanın kesişiminde konumlanan bilimsel çalışmaları biyolojik süreçlerin anlaşılması, taklit edilmesi ve engellenmesinde sentetik tasarımın kullanımına odaklanmaktadır. Birleşik Krallık Bilimler Akademisi, Amerikan Bilimler Akademisi ve Amerikan Bilimsel Gelişme Birliği üyesi olan Hamilton, Amerikan Kimya Derneği Arthur C. Cope Scholar Ödülü ve Izatt-Christiansen Uluslararası Makrosiklik Kimya Ödülü sahibidir. Andrew Hamilton, Surrey Üniversitesi, Tsinghua Üniversitesi ve Exeter Üniversitesi’nin de aralarında bulunduğu pek çok üniversiteden şeref doktorası almıştır.



