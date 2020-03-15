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Kreatif ajans arıyor

İstanbul’un ünlü kreatif ajanslarına çağrı yapılmış. Fenerbahçe Üniversitesi markasına ilişkin reklam ve iletişim faaliyetleri için bir ajansla çalışılacakmış. Bunun için 10 Mart’ta saat 14.00’te Ataşehir Kampüsü’nde hizmet alım ihalesi yapılacakmış.

Kreatif ajans arıyor
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Fenerbahçe, futbol takımı iki yıldırı çok kötü bir sezon geçirse de çok köklü bir kulüp. Camiası her şartta takımın yanında ve arkasında durmaya devam ediyor. Kulübün futbol ve basketbol başta olmak üzere birçok branşta takımı var. Televizyonu ve Fenerium mağazalarıyla da başarılı işlere imza atan camianın hedefinde hep bir üniversite kurmak vardı. Bu hedefine yasal olarak 2016’da ulaşmıştı. Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından kurulan "Fenerbahçe Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı", Yükseköğretim Kurulu’ndan Fenerbahçe Üniversitesi’nin kuruluş iznini alıp, Üniversite 24 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile kamu tüzel kişiliğini kazanmıştı. Üniversite’nin Mütevelli Heyet Başkanlığını Medicana Hastaneler Zinciri’nin sahibi Dr. Hüseyin Bozkurt, Rektörlüğünü ise Prof. Dr. M. Emin Arat yürütüyor. Üniversite bünyesinde İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim, Mühendislik ve Mimarlık, Sağlık Bilimleri ve Spor Bilimleri Fakülteleri bulunuyor. Üniversite İstanbul Ataşehir’de Metropol İstanbul’un bloklarından birini yerleşke olarak seçti. İkinci kampüs alanı olarak da Silivri düşünülüyor. 2019-2020 öğretim yılında öğrenci kabul etmeye başlayan üniversitenin yönetimi bu yıl daha iddialı olabilmek için tanıtıma önem veriyormuş. Bu doğrultuda çalışmalara başlamış. İstanbul’un ünlü kreatif ajanslarına çağrı yapılmış. Fenerbahçe Üniversitesi markasına ilişkin reklam ve iletişim faaliyetleri için bir ajansla çalışılacakmış. Bunun için 10 Mart’ta saat 14.00’te Ataşehir Kampüsü’nde hizmet alım ihalesi yapılacakmış. Ünlü ajanslar bu ihaleye hazırlanıyormuş. Bakalım hangi ajans ipi göğüsleyecek? PARA DERGİSİ

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FenerbahçeKreatif Ajans ArıyorFenerbahçe EğitimKültür Ve Sağlık Vakfı. Fenerbahçe Üniversitesi
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