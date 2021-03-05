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Kültür Üniversitesi ve Mentor Gümrükleme değerli bir protokole imza attı 

Kültür Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Mentor Gümrük Müşavirliği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Kültür Üniversitesi ve Mentor Gümrükleme değerli bir protokole imza attı 

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ali Şen ve Mentor Gümrük Müşavirliği CEO’su Dr. Hakan Çınar‘ın katılımıyla gerçekleşen protokol ile; Üniversite-Sanayi iş birliği kapsamında gerçekleştirilecek sektörel dersler, eğitim seminerleri, ortak proje çalışmaları, öğrencilere staj imkanları başta olmak üzere ulusal ve uluslararası konuların yanı sıra sosyal konularda da iş birliğini içermektedir.

İmza sonrası açıklama yapan Mentor Gümrük Müşavirliği CEO’su Dr. Hakan Çınar; “Bu imza gençlerin geleceğine atılan imzadır, bu imza ismimiz gibi izlediğimiz MENTOR'luk yolunda atılmış bir imzadır, bu imza parçası olmaktan gurur duyduğum şirketimizle Türkiye'nin en modern ve çağdaş üniversitesi arasında atılmış bir imzadır. Geleceğin dış ticaretçilerini biz yetiştireceğiz, bunun mutluluğu da, gururu da paha biçilemez boyutta. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.” açıklamasını gerçekleştirdi. Üç yıl süreli imzalanan protokol kapsamında, Mentor yöneticileri Uluslararası Ticaret öğrencilerine kendi alanlarında çeşitli eğitimleri uygulamalı olarak gerçekleştiriyor olacak. 

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Mentor Gümrük MüşavirliğiKültür Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler FakültesiFakülte Dekanı Prof. Dr. Ali ŞenMentor Gümrük Müşavirliği CEO’su Dr. Hakan Çınar
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