LGS tercih sürecinde bu uyarılara kulak verin

1.2 milyon öğrenci ve velinin büyük bir merakla beklediği Liseye Geçiş Sınavı’nın (LGS) sonuçları açıklandı. Bilgi Koleji Kurucusu, Eğitim Mühendisi Ahmet Çevik, öğrenci ve velilerde büyük bir kafa karışıklığına neden olan tercih ve yerleştirme dönemine dair bilinmesi gerekenleri açıkladı.



Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen LGS’de yaklaşık bir milyon öğrenci ter döktü. Sonuçların açıklanmasının ardından hem öğrenci hem velilerin kafasında birçok soru işareti doğdu. Zira öğrenci ve velilerin, hem LGS hem de adrese dayalı yerleştirme konusunda ilk kez tecrübe edineceklerini belirten Bilgi Koleji Kurucusu, Eğitim Mühendisi Ahmet Çevik, “Sınav sonuçları açıklandı. Şimdi öğrencileri ve velileri okul seçimi, tercih, başvuru, ön kayıt, kayıt, nakil vb. gibi süreçleri kapsayan yoğun bir dönem bekliyor” dedi. Çevik, “Birçok öğrenci fen ve matematik dışındaki soruları neredeyse kayıpsız geçerken, bu iki alandaki boş ve yanlış sayısı sınav puanlarını belirleyen temel etken oldu. Bu yılki sınav puanlarının da geçmiş yıllara göre çok düşük geldiğini görüyoruz. Bu durum öğrenci ve velilerde büyük bir hayal kırıklığı oluşturdu. Bu sene sınava giren öğrencilerden en iyi ihtimalle sadece yüzde 5’lik dilime girenlerinin nitelikli okullara yerleşebileceğini düşünürsek kalan büyük çoğunluğun tamamı sınav puanına göre değil adrese dayalı sisteme göre yerleştirilecek” diye konuştu.



Tercih işlemlerinde bu adımlara dikkat!



Öğrenci ve veliler tercih işlemlerini 2-13 Temmuz 2018 tarihleri arasında e-okul.meb.gov.tr adresinden yapabilecekleri gibi mezun oldukları ortaokul müdürlüğünden ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden yapabilecek. Süreçle ilgili konuşan Çevik şu ifadeleri kullandı; “Sisteme giren her öğrenci puanı ya da yüzdelik dilimi her ne olursa olsun hatta sınava girmemiş olsa bile öncelikle ‘Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar’ ekranından tercih yapmak zorunda kalacak. Ayrıca bu ilk ekranda öğrenciler/veliler ilk üç okulu yeşil renkle belirtilmiş kayıt alanındaki okulların arasından seçmek zorundalar. Bu üç okul aynı türden yani Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi olabilir. Bu üç tercihe ilave olarak farklı türden mavi renkle belirtilen komşu kayıt alanı ve kırmızı renkle belirtilmiş diğer bölgelerden iki okul daha tercih ederek toplam bu ekranda beş tercih yapabilecekler. Bu ekranda doğru işlem yapılırsa ‘Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar’ ekranı ile ‘Pansiyonlu Okullar’ tercih ekranı açılacak. Veliler bu ekranlardan da beşer tercih yapabilecek. Öğrenci ya da veliler tercih işlemlerini internet üzerinden yapsalar bile okul müdürlüklerine gidip tercihlerini onaylatmak ve imzalı bir çıktısını almak zorundalar.”

