LGS’ye günler kala Eğitimci Cihan Yeşilyurt’tan önemli açıklamalar Eğitimci Cihan Yeşilyurt, hazırlayıp sunduğu Eğitimde Yeni Ufuklar programında yaklaşan LGS öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

ERDEM ERAT (GE) - Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Cihan Yeşilyurt, Yeni Nesil Televizyon Kanalı Kanal Ekonomi ’de yayınlanan kendisinin hazırlayıp sunduğu Eğitimde Yeni Ufuklar adlı programda 5 Haziran Cumartesi günü yapılacak LGS(liseye Geçiş Sınavı) sınavına sayılı günler kala dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

LGS sınavında öğrencilerin izleyeceği sınav stratejilerini dile getiren Yeşilyurt, “sınava günler kaldı, bu kadar kısa zamanda yeni konular öğrenilmez. Öğrenciler deneme sınavı çözerek eksiklerini görmeli ve bu eksiklerin üzerine gitmeli” dedi.



“Üç temel özelliğe dikkat edilmeli”



LGS’nin üç teme özelliği olduğunu belirten Eğitimci Yeşilyurt şunlara değindi: Bu sınavda üç temel özellik var; birincisi bedensel ve fiziksel dayanıklılık, ikincisi zihinsel dayanıklılık, üçüncüsü ise psikolojik dayanıklılık. Bunların üçü de oldukça önemli. Ancak ben psikolojik dayanıklılığı daha çok önemsiyorum. Yapılacak sınava gerçek sınavmış gibi prova yapılırsa hem bedensel ve zihinsel hem de psikolojik dayanıklılık olarak öğrenciler kendilerini hazır hissedecekler.



“Yeni konu öğrenmeyin”



Bugünlerde öğrencilerin değişen hava koşullarında sağlıklarına dikkat etmelerini söyleyen Yeşilyurt, öğrencilerin bol bol deneme çözerek sınava hazırlanmaları gerektiğini de dile getirerek öğrencilere sınava günler kala yeni konu öğrenmeyin, bu konuları pekiştiremezsiniz. Bu saatten sonra yeni konu öğrenmeyin diyerek seslendi.



“Erken yatmalılar”



Öğrencilerin geç yatma problemlerinin olduğuna değinen Rehberlik Koordinatörü Yeşilyurt, “geçtiğimiz günlerde bir okulda 8.sınıf öğrencilerinin yer aldığı bir konferansa konferansa gittim. Salonda 100 kişi varsa 60-70’i 12’den sonra yattığını söyledi. Ancak öğrenciler son bir hafta uykularını bir düzene koymalı. Dolayısıyla öğrenciler, yatma vakitlerini bir miktar daha öne çekerlerse uyku düzeni kazanacak ve daha enerjik olacaklar” şeklinde konuştu.



Sınava sayılı günler kala sınav öncesi hazırlaması ve sınav yerine götürmesi gerekenleri hatırlatan Cihan Yeşilyurt, şu önemli açıklamaları aktardı:

Sınava giriş belgeleri öğrencilere renkli çıktı olarak verildi. Siyah-beyaz çıktı ya da fotokopi kabul edilmeyecek. Çünkü orada mühür ve ıslak imza var. Renkli çıktı alarak bu belgeleri okul adaylara veriyor. Bunun dışında nüfus cüzdanı önemli. Nüfus cüzdanında fotoğrafa gerek yok. Sınava girecek çocuklar 15 yaşından küçük olacakları için yasal olarak bir sorun teşkil etmiyor. Nüfus cüzdanının yıpranmamış olması yeterli olacaktır. Sınava giriş belgesi ve nüfus cüzdanının yanı sıra öğrencilerin yanlarında, iki adet kuşun kalem ve bir adet silgi götürmeleri gerekir. Cep telefonu,saat, takı ve benzeri herhangi bir aksesuar bulundurmaları yasak. Öğrenciler velileri ile birlikte sınav öncesi internet üzerinden güvenlik önlemlerine, sınav kılavuzuna bakarak sınav yerlerine ne getirip ne getiremeyecekleri bilgisine daha net ulaşabilirler.



Herkes sınavdan önce sınav yerlerinde olmalı



Sınav 9.30’da başlayacak. Öğrenciler yarım saat hatta 45 dakika önce sınav yerlerinde olmalılar diyen ve sınavda sözel ve sayısal iki kitapçığın olacağına işaret eden Yeşilyurt, öncelikle sözel bölüm başlayacak. Burada Türkçe ’den 20 soru, İnkılap Tarihi’nden 10 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’nden 10 soru ve Yabancı Dil’den 10 soru olmak üzere toplamda bu bölümde 50 soru olacak. 75 dakika sürecek Sözel bölüm 09.30’da start verirken 10.45’te birinci bölüm tamamlanacak.

Sayısal bölümde 11.30’da başlayacak. İki Bölüm arasında 45 dakikalık bir boşluk olacak. Öğrenciler bu boşlukta kendilerini çok yormamalı. Tuvalet ihtiyaçlarını gidermeli ya da bahçede temiz hava almalılar.



En çok puan Türkçe, Matematik ve Fen’den gelecek



En çok ağırlığın Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinde olduğunun ifade eden Cihan Yeşilyurt, buradaki katsayının 4 olduğunu diğer testlerin katsayısının ise 1 olacağını belirtirken, her dersin çok önemli olduğunun altını çizdi. Soru başına 1.5 dakika düşerken toplamda 90 soru olacak.90 soruda öğrenciler, denemelerde nasıl bir strateji sürdürdülerse öyle devam edecek.



Optik forma nasıl kodlama yapılmalı?



Cihan Yeşilyurt optik forma kodlama yapmak için üç yöntemin izlendiğini söylerken bunlardan ilki bire bir kodlama yani soruyu yaptıktan hemen sonra kodlama yapmak, diğeri sayfa sayfa kodlama, örneğin bir sayfayı bitirdikten sonra kodlama yapmaktır. Bazı adaylar ise tüm kitapçığı bitirdikten sonra optik forma kodlama yapıyor. Bu yöntemi önermiyorum çünkü kaydırmaya sebep oluyor. Dolayısıyla kodlama yapılırken bire bir kodlama ya da sayfa sayfa kodlama tercih edilmelidir görüşlerine yer verdi.



3 yanlış 1 doğruyu götürecek



Bu sınavın TEOG’dan farklı olduğunun altını çizen Fen Bilimleri Rehberlik Koordinatörü Yeşilyurt, bu sınavda 3 yanlış 1 doğruyu götürecek. O yüzden öğrenciler yapamadıkları soruyu boş bırakmalılar şeklinde konuşurken; öğrencilerin altı çizili ifadelere dikkat etmeleri gerektiğini, paragrafta önce soru kökünü okumanın daha avantajlı olacağını vurguladı.



Sınav sonrası program olacak



Son olarak öğrencilerin sınav sonrası her açıdan kendilerini rahatlamış hissedeceklerini, sınav stresini üzerlerinden atacaklarını söyledi.

Cihan Yeşilyurt, sınav sonuçları sonrası okul tercihleriyle ilgili çok önemli bir video ile tekrar Kanal Ekonomi ‘de izleyicinin karşısına çıkacaklarını, sınava girecek öğrencilerin bu programı izlemelerinde fayda olacağını kaydetti.



LGS sınavına günler kala daha fazla bilgilendirilmek için programın tamamına aşağıdaki linke tıklayarak Kanal Ekonomi Youtube sayfasından ulaşabilirsiniz.



https://www.youtube.com/watch?v=EkV1XhBgufw&t=76s