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Liselere 2. dönem nakil sonuçları açıklandı

- Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden öğrenilebilecek

Liselere 2. dönem nakil sonuçları açıklandı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş uygulaması kapsamında liselere 2. yerleştirmeye esas nakil sonuçları açıklandı.
Sonuçlar, T.C. kimlik numarasıyla "www.meb.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek.
Öğrenciler, istemeleri halinde bugünden itibaren 6 Eylül'e kadar 3. nakil tercih başvurularını yapacak. 8 Eylül'de nakil sonuçları ile taban puanları ilan edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
TEOGMEB2. Nakil Sonuçları
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