LYS'lerde 'cevap kağıtları' çift taraflı olacak

ANKARA (AA) - ÖSYM Başkanı Ömer Demir, AA muhabirine 10 Haziran'da başlayacak Lisans Yerleştirme Sınavları'na (LYS) ilişkin açıklamalarda bulundu. LYS'lere başvuran toplam öğrenci sayısının 1 milyon 72 bin 396 olduğunu bildiren Demir, bu yıl 81 il dışındaki sınav merkezlerine ilk kez 39 ilçedeki merkezlerin de eklendiğini kaydetti.

Demir, bu yılki sınavın içerik ve müfredata uygunluk bakımından önceki yıllardan bir farkının bulunmadığını dile getirerek, LYS'nin önceki senelerde olduğu gibi toplam 5 oturumda tamamlanacağını hatırlattı.

Ömer Demir, bu yıl LYS'lerdeki tek yeniliğin öğrencilere açık uçlu "kısa cevaplı" soruların yönetilmesi olduğunu, 2017 LYS'lerde sorulacak sözel ve sayısal açık uçlu soru örneklerinin "osym.gov.tr" resmi internet sitesinden adayların erişimine sunulduğunu dile getirdi.

Kısa cevaplı sorular sonda olacak

Kısa cevaplı soruların, yanıtı bir sözcük, bir sayı ile adaylar tarafından cevap kağıdına yazılan veya kodlanan sorulardan oluşacağını anlatan Demir, şöyle devam etti:

"Her LYS oturumunda (LYS-1, LYS-2, LYS-3, LYS-4 ve LYS-5) üçer kısa cevaplı açık uçlu soru sorulacak. Adaylara LYS-1 oturumunda matematik alanından 3, LYS-2 oturumunda fizik, kimya ve biyoloji alanlarından birer tane olmak üzere toplam 3, LYS-3 oturumunda coğrafya alanından 1, Türk Dili ve Edebiyatı alanından 2, LYS-4 oturumunda tarih alanından 1, coğrafya alanından 1 ve felsefe alanından 1 olmak üzere toplam 3, LYS-5 oturumunda ilgili dilden 3 tane kısa cevaplı soru yöneltilecek. Açık uçlu sorular, testlerin sonlarında yer alacak."

Ayrı cevap kağıdı verilmeyecek

Demir, kısa cevaplı sorular için ayrı yanıt kağıdı verilmeyeceğini bildirdi.

Kısa yanıtlı sorular için LYS'de kullanılacak cevap kağıtlarında bu amaçla tasarım değişikliğine gidildiğini belirten Demir, matematik oturumu dışındaki diğer oturumların cevap kağıtlarının, arkalı önlü (çift taraflı) olacağını ve her iki yüzüne de kodlama yapılabileceğini aktardı.

ÖSYM Başkanı Demir, LYS cevap kağıtlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Cevap kağıtları, arkalı önlü (çift taraflı) olacak ve her iki yüzüne de kodlama yapılabilecek. 2017-LYS'de matematik sınavının (LYS-1) cevap kağıdının arka yüzü olmayacak ancak fen bilimleri (LYS-2), edebiyat-coğrafya (LYS-3), sosyal bilimler (LYS-4) ve yabancı dil (LYS-5) oturumlarına ait cevap kağıtları ön ve arka yüzden oluşacak.

LYS'de yer alacak açık uçlu soruların cevapları, adaylar tarafından ilgili kutucuklara soru örneklerinde yer aldığı şekilde sola dayalı olarak yazılıp kodlanacak. Cevap kağıdına kodlama yapmayan adaylar, ilgili soruya cevap vermemiş sayılacak. Kısa cevaplı soruların değerlendirilmesinde doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılmayacak. Yani, 3 yanlış sorunun yanına bir de yanlış cevaplanan açık uçlu soru eklenerek, bir doğrunun götürülmesi şeklinde bir işlem yapılmayacak."

Açık uçluda kodlanacak alan uyarısı

Ömer Demir, kısa cevaplı sorular için ayrılan alanlara ilişkin, "Cevabın, verilen kodlama bölümünün tümünü kapsaması gerekmiyor. Adaylarımızın bildiği cevap, kaç harften ibaretse onu yazması gerekiyor. Yani, cevabın verilen boşluğun tümünü dolduracak bir sözcük olması gerekmez. Rakam için de aynı şey söz konusu. Matematik testinde 3 haneli bir boşluğumuz var ama cevabın 3 haneli olması gerekmez." değerlendirmesinde bulundu.

Cevap kağıtlarının imajları alınıyor

Demir, ÖSYM olarak sınavlardaki cevap kağıtlarının arkalı ile önlü imajlarının alınarak tarandığını ve daha sonra bilgisayar ortamında çözümlenerek okunduğunu ve arşivlendiğini anlattı.