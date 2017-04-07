Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Pegasus Hava Yolları
Yayın durdurma sektörü ceza
Yayın durdurma sektörü ceza
“Kuğu Gölü Balesi“, Antalya'da ikinci kez sahnelenecek
Kuğu Gölü Balesi Antalya'da
Türk sporunun altyapısı umut veriyor
Sporda altyapı umut veriyor
11 milyon dolara satıldı
11 milyon dolara satıldı
Sekiz yılda 6 milyar lira destek
8 yılda 6 milyar lira...

LYS sınav merkezleri listesi güncellendi

- ÖSYM tarafından, Lisans Yerleştirme Sınavı'nın uygulanacağı ilçe sınav merkezleri listesinin güncellendiği bildirildi

LYS sınav merkezleri listesi güncellendi

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM), Lisans Yerleştirme Sınavı'nın (2017-LYS) uygulanacağı ilçe sınav merkezleri listesinin güncellendiği bildirildi.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, 4 Nisan'da başlayan LYS başvurularının 17 Nisan'da sona ereceği hatırlatıldı.
4 Nisan 2017 tarihli duyuruyla ilan edilen LYS'nin uygulanacağı "İlçe Sınav Merkezleri Listesi"nin güncelleneceği belirtilerek, LYS'nin 81 il merkezi ile Lefkoşa'nın yanı sıra belirlenen, 39 ilçe sınav merkezinde de birden fazla oturumda yapılacağı kaydedildi.
Eklenen 5 yeni ilçe sınav merkezi dolayısıyla "2017-LYS Okul veya Adres İline Göre Tercih Edilebilecek Yakın Sınav Merkezleri" listesi de güncellendi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
LYS Sınav MerkeziÖSYMSınav Merkezi Yerleri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5