LYS sınav merkezleri listesi güncellendi

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM), Lisans Yerleştirme Sınavı'nın (2017-LYS) uygulanacağı ilçe sınav merkezleri listesinin güncellendiği bildirildi.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, 4 Nisan'da başlayan LYS başvurularının 17 Nisan'da sona ereceği hatırlatıldı.

4 Nisan 2017 tarihli duyuruyla ilan edilen LYS'nin uygulanacağı "İlçe Sınav Merkezleri Listesi"nin güncelleneceği belirtilerek, LYS'nin 81 il merkezi ile Lefkoşa'nın yanı sıra belirlenen, 39 ilçe sınav merkezinde de birden fazla oturumda yapılacağı kaydedildi.

Eklenen 5 yeni ilçe sınav merkezi dolayısıyla "2017-LYS Okul veya Adres İline Göre Tercih Edilebilecek Yakın Sınav Merkezleri" listesi de güncellendi.