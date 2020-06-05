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Müzik bursu başvuruları başladı

Türkiye’nin önemli özel sanat kurumları arasında yer alan Tekfen Vakfı, klasik müziğe olan desteğini sürdürerek, geçtiğimiz sene başlattığı Müzik Bursu programını bu yıl da sürdürüyor. Başvurular http://www.tekfen.com.tr adresi üzerinden 5-30 Haziran tarihleri arasında kabul edilecek.

Müzik bursu başvuruları başladı

Başta Tekfen Filarmoni olmak üzere, Türkiye'deki orkestralar için yetkin müzisyenler yetiştirmek amacıyla sağlanacak burs, lisans düzeyindeki yurt dışı eğitim kurumlarında geçerli olacak. Burs, kendine kariyer hedefi olarak orkestra müzisyenliğini seçen tüm lisans öğrencilerini kapsıyor. Başvurular http://www.tekfen.com.tr adresi üzerinden 5-30 Haziran tarihleri arasında kabul edilecek.

Mülakatlar dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilecek

Online olarak gerçekleştirilecek başvuru sürecinin ardından 2’nci aşamaya geçen adayların, paylaştıkları eser listesinden jüri tarafından belirlenecek bir eseri icra etmeleri talep edilecek. Ardından adaylar, kendilerine bildirilen tarih aralığında bu eseri yine dijital yayın platformlarından sunacak ve burs jürisi ile dijital olarak yapılacak mülakata girecek.

Geçen yılın kazananları eğitimine Berlin’de devam ediyor

Tekfen Vakfı’nın geçtiğimiz yıl başlattığı Müzik Bursu programına ilk yılda 50’ye yakın öğrenci başvurmuştu. Değerlendirmelerin ardından sergiledikleri başarılı performansla burs almaya hak kazanan Yunus Altıkanat (viyolonsel) eğitimine Berlin’deki Barenboim-Said Akademie'de, Seyfi Can Dağlar (fagot) ise Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin'de devam etmektedir.

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