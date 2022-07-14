Nazmi Hocayı kaybettik, içimiz yanıyor

Celal Toprak yazıyor - Nazmi Arıkan’ı Nazmi Hoca’ya kaybettik. Canımız yanıyor… Uzun süredir görüşmemiştik. Her defasında o bizim düzenlediğimiz etkinliklere katılamadığı için üzüntülerini bildirmiş, biz de onun hayali olan çiftliğine en kisa zamanda geleceğimizi ifade etmiştik.

O eğitimin Türkiye’deki en önemli neferiydi. Herkes eğitim konusunda ondan bir şeyler öğrenmişti. İlklere imza atmıştı. Kurduğu eğitimi kurumlarından onlarca başarılı genç yetişmişti.

O a’dan z’ye eğitimciydi. Konu eğitim olduğunda gerisi teferruat derdi. Çok üzüntülüyüz Nazmi Hocam…

Pandemi öncesi son olarak düzenlediğimiz bir etkinlikte kendisine ömür boyu eğitime katkı ödülü verilmişti. Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER)’nin düzenlediği etkinlikte almıştı bu ödülü…

O’na eğitim yaptığı katkılar için ne kadar ödül verilse azdır. Ayrıca Nazmi Hoca insan tarafı ile de herkesin örnek alması gereken özelliklere sahipti.

Bu arada Nazmi Arıkan’ın öldürülmesi ile ilgili Cumhuriyet’te yer alan son bilgileri de paylaşalım.

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker, dün Gelibolu'daki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürüldü. Arıkan'ın dershaneler konusunda uzun süredir tehdit aldığı öne sürüldü.

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları'nın kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü, dün Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulundu.

İlçeye bağlı Karainebeyli Köyü'nde önceki gece meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti:

Nazmi Arıkan, yaklaşık 5 yıl önce 500 dönüm üzerindeki arazisine büyük ve küçükbaş hayvan çiftliği kurdu. 30'a yakın çalışanının bulunduğu çiftlikte kendisine de müstakil bir ev yaptıran Arıkan, hafta sonları çiftlikte vaktini geçiriyordu. Arıkan, şoförü Şerif Eker ile birlikte bayramdan bir gün önce çiftliğe geldi.

Gece geç saatlerde veterineri ve şoförü Şerif Eker ile birlikte yemek yiyen Arıkan, saat 24.00 sularında uyumak için odasına çekildi. Veteriner çiftlikten ayrılırken şoförü Eker ise kendi odasına geçti.

Ancak sabaha karşı eve giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Arıkan ve Şerif Eker'i bıçaklayarak öldürüp evden ayrıldı. Ertesi gün Arıkan ve Eker'den haber alamayan çalışanları, çiftlik evine gitti.

Arıkan ve şoförü Şerif Eker'i kanlar içinde bulan çalışanlar, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma olay yeri inceleme ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Arıkan ile Eker'in defalarca bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

ÇOK SEVİLİYORDU

Nazmi Arıkan ve Şerif Eker'in cesetleri, otopsi için Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Köy Muhtarı Ali Yıldırım yaptığı açıklamada, 10 yıldır bölgede bazı tarım arazilerini satın alan Arıkan'ın çevrede sevilen birisi olduğunu söyledi.

Sabah'ın haberine göre, Arıkan'ın insanlara, köye çok faydasının dokunduğunu belirten Yıldırım, "Olay gece saatlerinde olmuş. Nazmi hocanın gece 24.00'e kadar telefon görüşmeleri varmış. Gündüz çiftlik çalışanları Nazmi hocanın öğlen 12.00'ye kadar dışarı çıkmadığını fark edince gidip bakıyorlar. Baktıklarında o kötü manzarayla karşılaşıyorlar. İkisini de yerde yatar vaziyette görüyorlar" dedi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken yakınlarının verdiği ilk bilgiye göre Arıkan'ın dershaneler nedeniyle uzun süredir tehdit edildiği ileri sürüldü.

NAZMİ ARIKAN KİMDİR?

Nazmi Arıkan, Yozgat'ın Sorgun ilçesi Salur köyünde doğdu. Burada ilkokul ve ortaokul eğitimi aldıktan sonra Tokat Öğretmen Okulu'nu bitirerek sınıf öğretmeni oldu.

Daha sonra da Gazi Eğitim Enstitüsü'nde okuyarak fizik öğretmenliği diplomasını aldı. Bolu Öğretmen Okulu'nda bir yıl öğretmenlik yaptı ve ardından özel dershaneciliğe geçti.

MEF Dershanesi'nde öğretmenlik yaparken, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Mühendisliği'ni okudu. Arıkan, o yılları “Yatılı okuduk, devlete çok borcumuz var. İlk takım elbisemi, kösele ayakkabıyı orada gördüm. Öğretmen okullarının çok iyi programı vardı. Tarım, ticaret, elişi, arıcılık dersleri alırdık” diye anlatıyordu.

1996-1997 eğitim öğretim yılında Fen Bilimleri Merkezi Dershanesi'ni devralan Nazmi Arıkan, tek şube olarak aldığı dershaneyi 2004 yılına kadar geçen sürede 100 şubeye çıkardı. 2011-2012 döneminden bu yana başta İstanbul olmak üzere farklı illerde çok sayıda okul açan Nazmi Arıkan, kurucusu olduğu Fen Bilimleri Eğitim Kurumları’nın özel öğretim kursları, temel liseler ve okullarında 7 bine yakın kişi çalışıyor.