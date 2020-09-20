Öğrencileri gelmeden virüs gidecek

Online eğitimi yetersizliğinin ortaya çıkması üzerine pandemidöneminde yüz yüze eğitimin nasıl yapılacağına ilişkin araştırmalar hızlandı. Bu konuda ilk adımı Türkiye’nin en tecrübeli eğitim kurumlarından biri attı. Kavram Eğitim Kurumları tüm dünyada ekonomik ve sosyal hayatı alt üst eden Covid-19 salgınına karşı yüz yüze eğitimi önünü açanvirüs savaları devreye soktu.

Hastalığın tırmanışını ve henüz kontrol altına alınamayanpandeminin seyrine ilişkin belirsizliği dikkate aldıklarını söyleyen Kavram Eğitim Kurumları Onursal Başkanı Bahattin Durmuş okullarda ve kurs merkezlerinde “sağlıklı ve güvenli yüz yüze eğitim formülü” için bilimsel bir adım attıklarını söyledi.

Yaklaşık 40 yıllık eğitimci olan Bahattin Durmuş, “Araştırmaları sonucunda; kapalı ortamlardaki havayı, ultraviyole ışınlarını kullanarak, Corona dahil birçok virüsten, küf, maya ve bakteri gibi zararlı mikro organizmalardan temizleyen bir sistemi uygulamaya soktuk. Uygulamanın Yeditepe Üniversitesi Biyosidal ve AR-GE Laboratuvarları’nda yapılan test raporuyla virüsleri yüzde 99,99 oranında yok ettiği kanıtlandı. UV PAK 19 adlı “havasterilizasyon cihazını kullanarak öğrencilerimizi virüsten koruyacağız” dedi.

Durmuş, Avrupa Tıp Birliği’nin onayı doğrultusunda geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı’ndan da onaylı hava sterilizasyon cihazının Kavram Eğitim Kurumları’nda 3 bin noktaya yerleştirileceğini açıkladı.

Temas ortamına monte edilecek

Hastaneler, mağazalar, ulaşım araçları, asansörler, beklemesalonları, güzellik merkezleri, müzeler, sinemalar, ofisler ve benzeri ortamlarda kullanıma uygun olarak üretilen UV PAK 19 cihazı, Kavram örneğiyle diğer eğitim kurumlarına da yayılabilecek.

Online eğitim konusunda yeterli altyapıları bulunduğu haldeyüz yüze eğitimin enerjisinin daha yüksek olduğunu; yeni başlayacak öğrencilerle, sınavlara hazırlanan öğrenciler açısından örgün eğitimin daha gerekli ve yararlı olduğunu vurgulayan Kavram Eğitim Kurumları Onursal Başkanı Durmuş sınıflardan laboratuvarlara, koridorlardan öğretmen odalarına, kütüphanelerden servis araçlarına kadar tüm temas ortamlarını hava temizleme cihazı UV PAK 19’la donatma kararının gerekçesini şöyle açıkladı:

“Cihazla ilgili Yeditepe Üniversitesi’nde yapılan Antiviraletkinlik deneme testlerinin raporu yüz yüze eğitime dönüş için çok heyecanlandırdı. Çünkü rapora göre UV PAK 19 hava temizleme cihazı Bovine Coronavirus dahil, test edilen virüslerin yüzde 99,99’unu etkisiz hale getiriyor. Cihazın ayrıca, ciddi bir bağımsız denetim firması tarafından verilmiş uygunluk belgesi bulunuyor.

Pandemi sürecinde uzak kaldığımız çocuklarımızı bu sayedeyeniden okul sıralarında görmek istiyoruz. Yaşadığımız yeni normalde Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği 14 kuralı gevşetmeden, titizlikle uygulayacağız. Ancak tüm dünya ülkeleri gibi biz de bir bilinmeyenle karşı karşıyayız.

Geleceğimiz olan çocuklarımızın, öğretmenlerimizin ve diğer çalışanlarımızın sağlıklı kalmasını, eğitimdeki çıtamızı korumayı çok önemsiyoruz. Bu nedenle ek önlemden kaçınmadık. İnanıyoruz ki Kavram ailesinin her bireyi okuluna ya da kursuna evine girip çıkar gibi güvenle gidip gelecek."