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Öğretmenliğe ek atama sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, geçen yıl sözleşmeli öğretmenlik için yapılan sözlü sınavdan 60 ile üzerinde puan alan ve atanamayan adaylar arasından bin 367 ek atama gerçekleştirildi.

Öğretmenliğe ek atama sonuçları açıklandı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), geçen yıl sözleşmeli öğretmenlik için yapılan sözlü sınavdan 60 ile üzerinde puan alan ve atanamayan adaylar arasından bin 367 ek atama yapıldı.
Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden açıklanan "sözleşmeli öğretmenliğe ek atama" sonuçları, TC kimlik numaraları ile öğrenilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
MEBMilli Eğitim BakanlığıSözleşmeli öğretmenlik Ek Atama
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