Okul alışverişini internetten yapın, kazançlı çıkın

Minik öğrencilerin stillerini tamamlayan okul çantaları, öğrencilerin olmazsa olmazı defterler, ellerden düşmeyecek çeşit çeşit kurşun ve renkli kalemler, silgiler, kalem tıraşlar, okul alışveriş listelerinin en başında yer alıyor.



Kırtasiye kırtasiye dolaşma dönemi bitti



Bundan 5 yıl öncesine kadar aileler ucuz alışveriş fırsatını kovalamak için kırtasiye kırtasiye, market market dolaşırken, ucuz kırtasiyenin adresi Mahmutpaşa yollarını arşınlarken son dönemde bunun yerini internet aldı. Okul ihtiyaç listesinin tamamını hiç yorulmadan, sadece birkaç tıkla oturduğu yerden satın almayı tercih eden ailelerin sayısı giderek artarken, bu noktada da karşımıza “En güzel ürünü, en ucuza hangi online siteden satın alabilirim?” sorusu çıkıyor. Çünkü pek çok online site okul alışverişi döneminde kampanyalar düzenliyor, ucuz alışveriş fırsatını kovalayan ailelerin ise kafası karışıyor.



Akakçe’den aile bütçesini rahatlatan araştırma



Türkiye’de e-ticaret sektörünün referans merkezi olarak faaliyet gösteren Akakçe, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak başlıca malzemeler üzerinden bir araştırma yaparak ailelerin okul alışverişlerine ışık tutuyor.



Akakçe’nin veri tabanı üzerinden yapılan değerlendirmeye göre, Akakçe fiyatı ile piyasa fiyatı arasında en yüksek farkın yaşandığı ürün kategorileri yüzde 49 ile Silgi ve Makas oldu. Bu kategorileri yüzde 48 farkla 12’li Pastel Boya, yüzde 44 ile 12’li Kuru Boya, yüzde 42 ile Defter (A4-Telsiz), yüzde 41 ile 6’lı Keçeli Boya, yüzde 40 ile Suluk-Matara izliyor. Spor çantasında yüzde 38, spor ayakkabısında yüzde 35, kurşun kalemde yüzde 32, okul sırt çantasında yüzde 31, beslenme çantasında yüzde 28, tükenmez kalemde yüzde 27 gibi yüksek sayılabilecek orandaki fark, okul alışverişini ucuza tamamlamak isteyen aileler için “Önce Akakçe’ye, sonra alışverişe…” dedirtiyor.



Okul çantası internette 218 TL daha ucuza doluyor



Okul sırt çantası da dahil olmak üzere beslenme çantası, suluk-matara, 5 adet A4-telsiz defter, 12’li kuru, sulu, pastel boya ve 6’lı keçeli boya, kalem kutusu, 12’li kurşun ve tükenmez kalem, silgi, kalemtıraş, 12’li fosforlu kalem, makas, yapıştırıcı satın alan velilerin piyasada ortalama 633 Türk Lirası ödeme yapması gerekiyor. Akakçe’nin gösterdiği fiyatlar üzerinden ise okul çantası ortalama 415 TL’ye doluyor. Böylece okul alışverişini Akakçe’nin verileri üzerinden internetten yapmayı tercih eden veliler ortalama 218 TL daha az ödemiş oluyor.



Okul çantasında seçenek bol, fiyat aralığı geniş



Okul çantası, bu dönemde veliler ve öğrenciler için satın alma kararının en uzun sürede verildiği ürün grubu. Akakçe verilerine göre, okul çantası sayfalarında kalma ve gezinme süresi oldukça uzun. Bunun nedeni hem fiyat aralığının geniş olması hem de çok sayıda model sunulması… Piyasada okul sırt çantası ortalama 125 TL fiyatla alıcı beklerken, Akakçe fiyatı ortalama 86 TL düzeyinde bulunuyor.

Ürün Piyasa Fiyatı Akakçe Okul Sırt Çantası 125 86 31% daha ucuz Beslenme Çantası 69 50 28% daha ucuz Suluk, Matara 51 30,4 40% daha ucuz Defter (A4-Telsiz) 8,1 4,69 42% daha ucuz Kuru boya (12'li) 24 13,44 44% daha ucuz Sulu boya (12'li) 24 14,9 38% daha ucuz Pastel boya (12'li) 25 12,96 48% daha ucuz Keçeli boya (6'lı) 21 12,43 41% daha ucuz Kalem Kutusu 34 28 18% daha ucuz Kurşun Kalem 2,8 1,9 32% daha ucuz Tükenmez Kalem 4,73 3,45 27% daha ucuz Uçlu Kalem 12 8,02 33% daha ucuz Silgi 4 2,05 49% daha ucuz Kalemtıraş 6,25 3,85 38% daha ucuz Fosforlu Kalem 7,12 4,43 38% daha ucuz Makas 10 5,07 49% daha ucuz Yapıştırıcı 12 7,7 36% daha ucuz Spor Çantası 159 99 38% daha ucuz Spor Ayakkabısı 229 149,9 35% daha ucuz TOPLAM 1206,1 708 41% daha ucuz

Akakçe, tüketiciyi doğru ürün, doğru satıcı ve doğru fiyatla buluşturan bir alışveriş platformudur. ODTÜ Teknokent'te kurulduğu 2000 yılından bu yana internet kullanıcılarına en ucuz fiyatları sunmak üzere faaliyet göstermektedir. Akakçe’yi sektöründe ayrıştıran en önemli yönü, Türkiye'de hızla büyüyen e-ticaret sektörünün referans merkezi olarak çalışmasıdır. Tüketicilerin bütün fiyat seçeneklerini görebileceği ve satın alma kararını verebileceği demokratik bir alışveriş sitesi olan Akakçe’nin aylık ziyaretçi sayısı 20 milyonun üzerindedir. Türkiye'nin e-ticaret pazarının yüzde 95'ine tek platform üzerinden, hızlı ve kolay erişim imkanı sağlayan Akakçe, birim fiyat ve fiyat grafiği gibi özellikleriyle de her zaman tüketicinin yanında yer alıp alışverişi şeffaflaştırmaktadır.“Okula dönüş dönemi olarak adlandırdığımız sonbahar başlangıcında Akakçe'deki etkileşimler artış eğilimine giriyor. Bu yıl Akakçe’de okul alışverişi ürünlerinin gösterimlerinin yüzde 100’ün üstünde artacağını öngörüyoruz. Özellikle çanta, kırtasiye, yazıcı ve dizüstü bilgisayar kategorilerinde, normalin 4-5 katına çıkabilen yoğunluklar gözlemliyoruz. Ebeveynler, kırtasiye alışverişini daha ucuza getirebilmek için toplu yapmaya yöneliyor. Okul çantası gibi kategorilerde en ucuz fiyat seçeneklerinin yanı sıra çeşitlilik de önem kazanıyor. Bu kategoride yapılan alışverişler yaş ve cinsiyet gibi faktörlere göre değişkenlik gösteriyor.”