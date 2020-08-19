Okula hazırlık fırsatları başladı

İSTANBUL, 17.08.2020– Amazon.com.tr, Okula Hazırlık Fırsatları’nı duyurdu. 31 Ağustos’a kadar devam edecek fırsatlar tüketicilere kitap, kalem, defter, boyama kalemi, yapıştırıcı, hesap makinesi gibi kırtasiye ürünlerinden dizüstü bilgisayar, ayakkabı, çanta, giyim ve oyuncağa kadar binlerce okul ihtiyacında yüzde 70’e varan indirimler sunacak. 15 gün boyunca devam edecek Okula Hazırlık Fırsatları kampanyası süresince tüketiciler yeni okul döneminde ihtiyaç duyabilecekleri Kitap, Elektronik, Ofis, Oyuncak, Giyim ve Ayakkabı kategorilerinden ürünlere Amazon.com.tr güvencesi ve cazip fiyatlarla sahip olabilecekler.

Amazon.com.tr’nin Okula Hazırlık Fırsatları’nda Adel, Adidas, Alex, Acer, Asus, BIC, Edding, Faber-Castell, HP, Kingston, Lego, MSI, Pritt, Puma, Rotring, Samsonite, Samsung, Sandisk, Stabilo, Toshiba, Under Armour, Uniball ve WD gibi birçok seçkin markanın ürünleri de özel indirimlerle tüketicilerle buluşacak. Okula Hazırlık Fırsatları kampanyasına https://www.amazon.com.tr/b?node=17543637031 ve Amazon.com.tr mobil alışveriş uygulaması üzerinden ulaşılabilecek.

‘Okula Hazırlık Fırsatları’ kapsamında yer alan dikkat çekici ürünlerden bazıları şöyle;

- Seçili kırtasiye ve okul ihtiyaçlarında yüzde 50% indirim

- Uzaktan egitime yardımcı bilgisayar ürünlerinde %35'e varan indirim

- Samsonite bilgisayar çantalarında %25'e varan indirim

- Lego oyuncaklarda %30’a varan indirimler

- Seçili kitaplarda %50 indirim

- Play-Doh hamurlarda %25’e varan indirim

- FLO çocuk ayakkabılarında %50'ye varan indirim

- Puma çocuk ayakkabılarında %50'ye varan indirim

- Adidas çocuk ayakkabılarında %40'a varan indirim

- Defacto çocuk ürünlerinde %70'e varan indirim

- Edding kırtasiye ürünlerinde %50 indirim

- Faber-Castell kırtasiye ürünlerinde %50 indirim

- Dizüstü Bilgisayarlarda %20'e varan indirim

