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Örnek sorular yayımlandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) ilişkin örnek soru kitapçığı ÖSYM'nin internet sitesinden yayımlandı.

Örnek sorular yayımlandı

ANKARA
Üniversiteye girişte uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna ilişkin örnek soru kitapçığına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.
ÖSYM'nin internet sitesinde, üniversiteye girişte gelecek yıl uygulanacak YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) ilişkin örnek soru kitapçığı yayımlandı.
Kitapçıkta, Türkçe ve matematikten 40'ar, sosyal bilimlerden 25, fen bilimlerinden 20 olmak üzere toplam 125 soru bulunuyor.
2018 YKS'nin birinci oturumu olan TYT, 23 Haziran'da, Yabancı Dil Oturumu da 24 Haziran'da yapılacak.
Başvuruların 1-21 Mart'ta, geç başvuruların ise 4 Nisan'da yapılacağı YKS'nin sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak.
Adaylar örnek kitapçığa "www.osym.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.
Muhabir: Ahmet Sertan Usul-Selma Kasap

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